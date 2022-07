Flugstreichungen halten Easyjet in den roten Zahlen

Probleme im Luftverkehr in Europa halten an – Streikwelle in Spanien

Am grössten Flughafen der Bundesrepublik in Frankfurt haben die aktuellen Abfertigungsprobleme mittlerweile auch Folgen für den Luftfrachtverkehr. Im Ferientrubel nimmt auch die Streikwelle im Flugverkehr im beliebten Urlaubsland Spanien weiter zu. Das Kabinenpersonal der Billigairline Ryanair will im Juli an weiteren zwölf Tagen für bessere