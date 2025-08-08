Forschende zählen 30 verschiedene Tänze von Kakadus

Kakadus haben Rhythmus im Blut, das beweisen zahlreiche Videos auf YouTube und TikTok. Wie vielfältig die Bewegungen der Tiere dabei sind, haben australische Forscher dokumentiert.

Vom Headbanging über Körperrollen bis zu Seitwärtsschritten: Kakadus haben ein erstaunlich vielfältiges Repertoire an Tanzbewegungen. Das berichten Forscher der australischen Charles Sturt University, die 30 unterschiedliche Moves von Kakadus in Gefangenschaft identifiziert haben. 17 dieser rhythmischen Bewegungen waren nie zuvor dokumentiert worden.

