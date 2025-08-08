moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Forschende zählen 30 verschiedene Tänze von Kakadus
Panorama

Forschende zählen 30 verschiedene Tänze von Kakadus

Forschende zählen 30 verschiedene Tänze von Kakadus
Von moneycab

Kakadus haben Rhythmus im Blut, das beweisen zahlreiche Videos auf YouTube und TikTok. Wie vielfältig die Bewegungen der Tiere dabei sind, haben australische Forscher dokumentiert.

Vom Headbanging über Körperrollen bis zu Seitwärtsschritten: Kakadus haben ein erstaunlich vielfältiges Repertoire an Tanzbewegungen. Das berichten Forscher der australischen Charles Sturt University, die 30 unterschiedliche Moves von Kakadus in Gefangenschaft identifiziert haben. 17 dieser rhythmischen Bewegungen waren nie zuvor dokumentiert worden.

Lesen Sie den ganzen Artikel bei DER SPIEGEL

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Feministisches Netzwerk hilft Gorillaweibchen in neuen Gruppen
Drei Generationen von Berggorillas sitzen zusammen. Gutangara hält ihre kleine Tochter im Arm, neben ihr stehen ihre erwachsene Tochter Shishikara und ihr Enkel Kira. (Bild: Dian Fossey Gorilla Fund)
7.August 2025 — 07:20 Uhr
Feministisches Netzwerk hilft Gorillaweibchen in neuen Gruppen

Gorillaweibchen wenden im Sozialverhalten ähnliche Strategien wie Menschen an, wie Forschende der Universität Zürich zeigen: Wechseln sie in eine neue soziale Gruppe, suchen sie nach Weibchen, mit denen sie früher zusammengelebt haben – und meiden gleichzeitig Männchen aus ihrer Geburtsgruppe.