Grosses Stühlerücken bei Siemens: Busch folgt Kaeser

München – Siemens baut seine Konzernspitze und die Führung der zum Börsengang anstehenden Tochter Energy um. Konzernchef Joe Kaeser wird sukzessive an seinen Stellvertreter Roland Busch übergeben, wie das Unternehmen mitteilte. Spätestens zur Hauptversammlung am 3. Februar 2021 soll der Wechsel vollzogen sein.

Auch ein früherer Termin ist möglich. Kaeser strebe keine Verlängerung seines Vertrags an, hiess es. Stattdessen soll er als Aufsichtsratschef von Siemens Energy vorgeschlagen werden, dem bisherigen Energiegeschäft. Kaeser ist seit August 2013 Siemens-Chef.

Überraschender Abgang von Sen

Während die Ablösung von Kaeser grundsätzlich erwartet wurde, überrascht der Abgang von Vorstand Michael Sen. Er steht Gas and Power vor und sollte eigentlich erster Vorstandsvorsitzender von Siemens Energy werden. Diese Aufgabe übernimmt vom 1. Mai an der von Linde kommende Christian Bruch. Der Zeitplan für den Börsengang Ende September soll eingehalten werden.

Offiziell verlassen Sen und sein Finanzchef bei Gas and Power, Klaus Patzak, Siemens im gegenseitigen Einvernehmen. Aus dem Unternehmensumfeld ist allerdings zu hören, dass Sen gescheitert sei – wohl an unterschiedlichen Vorstellungen zum Geschäftsmodell im Vergleich zum Konzernvorstand. Sen habe unter anderem schneller mehr Eigenständigkeit für Energy gewollt, heisst es dazu von anderer Stelle.

Kaeser gibt schrittweise Kompetenzen ab

Die Verantwortung für Energy im Siemens-Vorstand übernimmt Kaeser, der im Konzern aber schrittweise Kompetenzen abgibt. So übernimmt Busch bereits vom 1. April an zusammen mit seinem neuen Vertrag über fünf Jahre die übergeordnete Verantwortung für Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility, mithin für den Kern des verbleibenden Konzerns.

„Roland Busch wird bereits für die Budgetplanung des Geschäftsjahres 2021 und deren Umsetzung verantwortlich sein und ab dem 1. Oktober 2020 alle dazu relevanten Aufgabengebiete im Vorstand übernehmen“, betonte Siemens. Im Konzernumfeld wird letzteres als de-facto-Übergabe der Führung gesehen.

Busch ist 55 Jahre alt und seit 2011 im Siemens-Vorstand. Dort zeichnet er unter anderem für das Tagesgeschäft, die Technologie und die Unternehmensentwicklung verantwortlich. Er war zum 1. Oktober 2019 zu Kaesers Vize ernannt worden und wurde seither als Nachfolger gehandelt.

Ursprünglich hatte der Aufsichtsrat angekündigt, die Personalie im Sommer entscheiden zu wollen. Dass die Entscheidung zum Wechsel von Kaeser auf Busch schon jetzt fiel, liegt dem Unternehmensumfeld zufolge am Abgang Sens. Man habe die Personalien dann in einem Zug umsetzen wollen.

Konzern im Umbruch

Siemens befindet sich derzeit in einer Umbruchphase. Der Konzern will im Laufe des Jahres sein Energiegeschäft als Siemens Energy an die Börse bringen. Kaeser hat diesen Transformationsprozess vorangetrieben. Zuletzt war er allerdings unter anderem für seinen Umgang mit den Protesten von Klimaschützern gegen die Lieferung von Zugsignaltechnik von Siemens für ein riesiges Kohlebergbauprojekt in Australien in die Kritik geraten.

Der Aufsichtsratsvorsitzende von Siemens, Jim Hageman Snabe, dankte Kaeser für sein „vorausschauendes Handeln“ sowie die Entschlossenheit und den Mut, Siemens „für die Zukunft neu aufzustellen“. (awp/mc/pg)

Siemens