IKEA verabschiedet sich vom Katalog

Wallau – Nach 70 Jahren ist Schluss: Der aktuelle IKEA Katalog ist die letzte Ausgabe des Klassikers. Stattdessen setzt das schwedische Möbelhaus auf eine Stärkung digitaler Kanäle und neue Wege der Kundenkommunikation. 2016, im auflagenstärksten Jahr, wurden 200 Millionen Exemplare des Katalogs in 69 verschiedenen Versionen und 32 Sprachen in über 50 Ländern vertrieben.

Der IKEA Katalog hat sich in den vergangenen 70 Jahren zu einem echten Klassiker und einem wichtigen Erfolgsfaktor für das Unternehmen entwickelt. Denn er erreicht viele Menschen auf der ganzen Welt und inspiriert seit jeher mit erschwinglichen Einrichtungslösungen sowie Tipps und Ideen für ein besseres Zuhause. Allerdings ist IKEA in der Zwischenzeit digitaler geworden und hat neue Wege gefunden, um die Menschen zu erreichen. Das Kundenverhalten und der Medienkonsum haben sich gewandelt und der IKEA Katalog wurde immer weniger genutzt. Aus diesem Grund hat die weltweite IKEA Franchisegeberin Inter IKEA Systems B.V. die Entscheidung getroffen, die Produktion des IKEA Katalogs zu beenden und ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Einrichtungsplanung zunehmend von zu Hause aus

In den vergangenen Jahren hat IKEA neue Formate und Verbreitungswege für die Inhalte des IKEA Katalogs getestet. Durch die Rückmeldungen der Kunden und aus den IKEA Einzelhandelsmärkten hat sich gezeigt, dass die Menschen die Umsetzung ihrer Wünsche und ihres Einrichtungsbedarfs zunehmend von zu Hause aus planen – mit bestehenden, aber auch mit neuen, spannenden Tools. Auch wenn es an der Zeit sei, sich vom gedruckten Katalog zu verabschieden, werde IKEA damit nicht nur ein wichtiges Kapitel abschliessen, sondern sich gleichzeitig intensiv mit der Weiterentwicklung der künftigen Kundenkommunikation beschäftigen, schreibt IKEA in einer Mitteilung.

Vier Milliarden Besucher auf der IKEA-Website

Die Entscheidung, den IKEA Katalog nicht weiterzuführen, fiel im Zuge der derzeit laufenden Transformation, durch die IKEA digitaler und besser erreichbar werden soll. So ist im vergangenen Jahr der Onlinehandel bei IKEA weltweit um 45 Prozent gewachsen, die Webseite IKEA.com verzeichnete mehr als vier Milliarden Besucher. Gleichzeitig hat IKEA den Bereich digitaler Services ausgebaut und neue Apps entwickelt, um den Kunden ein besseres Erlebnis bieten, wann und wo immer sie es wünschen.

Die großartige Geschichte des Katalogs möchte IKEA gebührend wertschätzen und feiern. Im Herbst 2021 wird IKEA daher als Hommage an den Katalog ein Buch mit einer Fülle von Einrichtungswissen und Inspirationen herausgeben. (mc/pg)

5 Fakten über den IKEA Katalog: