Inficon steigert Umsatz im dritten Quartal

Bad Ragaz – Das Messtechnikunternehmen Inficon hat im dritten Quartal 2024 den Umsatz und die operative Marge gesteigert. Der Gewinn blieb konstant. Beim Umsatz erwartet das Unternehmen nun einen Wert im unteren Bereich der bisherigen Zielbandbreite.

In den Monaten Juli bis September stiegen die Verkäufe von Inficon im Jahresvergleich um 1,3 Prozent auf 172,2 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Nach eigenen Angaben erzielte das Unternehmen damit das zweitbeste Quartalsergebnis der Firmengeschichte.

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT verbesserte sich sogar um 3,6 Prozent auf 34,9 Millionen Dollar. Auch die entsprechende Marge zog leicht um 0,4 Prozentpunkte auf 20,3 Prozent an. Unter dem Strich resultiert ein Reingewinn von 26,3 Millionen Dollar und damit gleich viel wie im Vorjahreszeitraum.

Insgesamt lag Inficon mit den Zahlen in fast allen Bereichen leicht unter den Erwartungen der Analysten. Einzig bei der EBIT-Marge gelang Inficon eine Punktlandung.

Halbleitermarkt zieht weiter an

Der Umsatz im wichtigen Halbleitergeschäft (Semi & Vacuum Coating) stieg im Quartalsvergleich um 7,4 Prozent auf ein neues Rekordniveau, heisst es weiter. Vor allem die gute Geschäftsentwicklung in Asien habe zum Wachstum beigetragen. Auch der Ausblick bleibe positiv. In 2025 erwartet Inficon ein weiteres Anziehen der Geschäfte.

Im Bereich General Vacuum blieben die Verkäufe fast ein Drittel unter dem Vorjahresniveau. Im Vergleich zum Vorquartal gab es aber eine leichte Verbesserung von 6,0 Prozent. Nach einem Rekordjahr 2023 hätten sich die Geschäfte hier wieder normalisiert, schreibt Inficon erklärend.

Auch im kleinsten Bereich Security & Energy (+1,8%) stiegen die Verkäufe weiter an, nachdem das Geschäft hier im Vorjahr schon stark gewachsen war. Einzig der Bereiche Refrigeration, Air Conditioning & Automotive (-9,4%) verzeichnete Einbussen. Dies sei vor allem in einer geringeren Nachfrage von der Automobil- und Batterieindustrie begründet gewesen, schreibt das Unternehmen.

Umsatzprognose eingegrenzt

Seine Umsatzguidance hat Inficon weiter eingegrenzt. Demnach soll der Umsatz zwischen 660 und 670 Millionen Dollar zu liegen kommen, nach zuvor 660 bis 690 Millionen. Der zuvor angepeilte Mittelpunkt der Prognose von 675 Millionen Dollar liegt jedoch nun ausserhalb der Bandbreite. Unverändert wird eine Betriebsgewinnmarge von «rund 20 Prozent» angepeilt.

Für die kommenden Quartale zeigte sich das Management in der Mitteilung zwar grundsätzlich optimistisch. Jedoch gebe es aufgrund der allgemeinen makroökonomischen Dynamik, der geopolitischen Spannungen und vor allem der gemischten Signale hinsichtlich des Umfangs sowie des Zeitpunkts des nächsten Zyklus im Halbleitergeschäft Unsicherheiten, heisst es einschränkend. (awp/mc/ps)