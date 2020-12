Keine Flüge mehr zwischen der Schweiz, Grossbritannien und Südafrika

Bern – Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) hat wegen der neuen hochansteckenden Coronavirus-Mutation in Grossbritannien und Südafrika die Flugverkehrs-Verbindungen per Sonntagmitternacht eingestellt. Damit reagiere die Schweiz auf das Auftauchen einer neuen Variante des Coronavirus, die nach ersten Erkenntnissen deutlich ansteckender sei als die bekannte Form, heisst es in einer Mitteilung des Bazl vom Sonntagabend.

Das Bazl informierte am Sonntagabend die betroffenen Flughäfen und Airlines sowie die Geschäftsluftfahrt über die Sofortmassnahme.

Angesichts der in Grossbritannien aufgetretenen neuen Variante des Coronavirus schottet sich der europäische Kontinent zunehmend ab. Vor der Schweiz hatten bereits mehrere Länder, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich, am Sonntag Einreisebeschränkungen über Grossbritannien verhängt.

Eurotunnel geschlossen, Fährterminal in Dover gesperrt

Am Sonntagabend ordnete Frankreich nicht nur ein Einreiseverbot für britische Reisende auf dem Luftweg, sondern auch auf dem See- und Landweg an. Am Sonntagabend um 23.00 Uhr schloss Frankreich seine Grenzen, was auch die Verbindungen über den Eurotunnel betrifft. Auch das Fährterminal im englischen Dover mittlerweile geschlossen. Ebenso hat Belgien seine Grenzen nach Grossbritannien für mindestens 24 Stunden geschlossen, das betrifft auch den Eurostar-Zug durch den Eurotunnel.

Ersten Analysen britischer Wissenschaftler zufolge verfügt die neue Variante über ungewöhnlich viele genetische Veränderungen, vor allem im Spike-Protein. Dieses Protein benötigt das Virus, um in Zellen einzudringen.

Die neue Corona-Variante ist bereits auch in Italien nachgewiesen worden. Das Gesundheitsministerium in Rom teilte mit, dass die Mutation bei einem Patienten nachgewiesen worden sei. Der Patient sei zusammen mit einer weiteren Person in den vergangenen Tagen aus Großbritannien zurückgekehrt und mit dem Flugzeug in Rom gelandet. Der Patient befinde sich nun in Quarantäne.

Mutiertes Coronavirus für Taskforce „sehr problematisch“

Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes schätzt die neue Variante des Coronavirus grundsätzlich als „sehr problematisch“ ein. Die Mutation habe in der Schweiz noch nicht nachgewiesen werden können. Es sei jedoch zu erwarten, „dass die Variante schon in kleiner Zahl hier ist“.

Diese Einschätzung formulierte die Taskforce am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Schweiz befinde sich in einer Risikozone mit einem Gesundheitssystem an der Kapazitätsgrenze. Dazu kämen saisonale Faktoren wie eine erhöhte Mobilität während der Festtage, der Wintersport sowie der vermehrte Aufenthalt in Innenräumen. Eine Virusvariante, die sich plausibel schnell ausbreite, sei für die Schweiz daher „sehr problematisch“.

Die Variante des Coronavirus habe bisher im Rahmen der Sequenzierung nicht nachgewiesen werden können, so die Taskforce weiter. Das bedeute allerdings nicht, dass sich die Variante noch nicht in der Schweiz befinde. In der Schweiz würden pro Woche 100 bis 300 Proben sequenziert, also nur ein sehr kleiner Teil der Fälle.

Angesprochen auf allfällig nötige Massnahmen schreibt die Taskforce in ihrer Antwort, wenn sich eine Virus-Variante schnell ausbreite, müssten Kontakte noch weiter und schneller reduziert werden, um die Fallzahlen zu senken, Infektionsketten zu unterbrechen und so die Verbreitung zu verlangsamen. (mc/pg)