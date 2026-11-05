Koch gefeuert, weil er Pizza nicht mit Ananas belegt

Bei Ananas auf der Pizza spalten sich die Gemüter. Ein italienischer Koch hat dazu eine klare Meinung. Die führt schliesslich dazu, dass er seinen Job verliert.

Der Italiener Davide Tamburella arbeitete als Koch in einem Restaurant in Brisbane. Doch damit ist es vorbei, denn er erhielt seine Kündigung, nachdem er sich geweigert hatte, Ananas auf eine Pizza zu legen. Über den Vorfall berichteten mehrere Medien, darunter die BBC.

Demnach wurde Tamburella im Mai aus dem inzwischen geschlossenen Restaurant «La Costa» entlassen. Zwei Wochen zuvor hatte die Geschäftsleitung ihn zum Gespräch gebeten und eine ganze Liste an Beschwerden über sein Verhalten vorgelegt. Ganz weit oben stand auch: Bei einer Veranstaltung hatte Tamburella keine Pizza mit Schinken und Ananas für die Gäste machen wollen. Anweisungen der Chefs müssten nicht befolgt werden, wenn sie seine Kultur beleidigten, soll er damals gesagt haben.

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