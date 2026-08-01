Krachende Niederlage: FIFA-Chef Infantino begräbt Investorenpläne

Paris – Angesichts der heftigen Kritik hat FIFA-Chef Gianni Infantino am Samstag das Vorhaben aufgegeben, den Verband für private Investoren zu öffnen – ein Vorhaben, das vor dem Hintergrund von Verdachtsmomenten auf Interessenkonflikte Befürchtungen vor einer Kommerzialisierung des Fussballs geweckt hatte.

«Nachdem ich mir alle Standpunkte aufmerksam angehört habe, ist klar geworden, dass das Vorhaben Spaltungen verursacht hat (…), die nicht mehr im Interesse des ursprünglichen Ziels liegen», räumte Gianni Infantino in einer Mitteilung ein, der zudem nach dem kürzlich erfolgten Rücktritt seines Chefberaters Carlos Cordeiro geschwächt ist.

«Unser Ziel war es immer und wird es immer sein, zu vereinen und Fortschritte zu erzielen. Der Vorschlag wird daher nicht berücksichtigt», verkündete der Funktionär.

Der am Dienstag zur allgemeinen Überraschung vorgestellte Plan der FIFA, der darauf abzielte, die Mittel für die Fussballentwicklung in den nächsten vier Jahren auf 10 Milliarden Dollar zu erhöhen, wurde sowohl inhaltlich als auch formal heftig kritisiert.

Gianni Infantino beabsichtigte, eine Gesellschaft – die FIFA Forward Enterprise (FFE) – zu gründen, die privaten Investoren offenstehen sollte und mit der Verwaltung der kommerziellen Aktivitäten und Veranstaltungen des Weltfussballverbandes betraut worden wäre.

Viele befürchteten, dass die Wettbewerbe und der Fussball im Allgemeinen dadurch ihren Charakter verlieren würden.

«Die Zukunft des Weltfussballs muss stets auf der Grundlage angemessener Konsultationen, eines gemeinsamen Dialogs und der Achtung der Führungsstrukturen unseres Sports gestaltet werden», erklärte der Präsident der Asiatischen Fussballkonföderation (AFC), Shaikh Salman, in einer Mitteilung. Er begrüsste den Rückzug und forderte für künftige Initiativen dieser Grössenordnung «Transparenz».

«Wir freuen uns, dass die Einheit aller Konföderationen und Verbände im Interesse des Fussballs in den Vordergrund gestellt wurde», schrieb der mexikanische Fussballverband auf X.

Boykott durch die UEFA

Die Idee hatte heftigen Widerstand ausgelöst, vor allem seitens der sehr einflussreichen UEFA, die 55 europäische Fussballverbände vereint und sieben der letzten zehn Weltmeister in ihren Reihen zählt. Sie hatte am Donnerstag «einstimmig» gedroht, nicht an den nächsten FIFA-Wettbewerben, einschliesslich der Weltmeisterschaft, teilzunehmen, sollte der Verband das Projekt nicht aufgeben.

Die Concacaf, bestehend aus 41 Verbänden aus Nord-, Mittelamerika und der Karibik, hatte ihrerseits «den Vorschlag abgelehnt». Die AFC schloss sich ihr am Freitag an und bedauerte das Fehlen des notwendigen «breiten Konsenses».

Die afrikanische und die ozeanische Konföderation zeigten sich weniger kritisch und forderten ihre Mitgliedsverbände auf, das Projekt zu «prüfen» und zu «bewerten», während die südamerikanische Conmebol um nähere Erläuterungen bat und dazu aufrief, «den Fussball stets über alle anderen Interessen zu stellen».

«Wenn man die Juwelen des Fussballs an private Investoren verkauft, verkauft man auch einen Teil dieses Sports – und vor allem seine Seele», hatte der ehemalige Präsident des Verbandes, Sepp Blatter, auf X kommentiert, der sich während der WM 2026 kritisch geäussert hatte.

Die FIFA wollte bis zu 4,2 Milliarden Dollar einnehmen, indem sie Anteile an der FFE an Privatpersonen verkaufte, die ihrer Ansicht nach mit bis zu 20% in der Minderheit geblieben wären.

Unter den potenziellen Investoren hatten die Kritiker des Plans den Investmentfonds «Thrive Eternal» ausgemacht, der von Joshua Kushner, dem Bruder von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, gegründet worden war, während Gianni Infantino vor und während der WM 2026 regelmässig seine Nähe zum US-Präsidenten zur Schau gestellt hatte.

Wäre das Projekt zustande gekommen, hätte jeder der 211 Mitgliedsverbände der FIFA Anfang 2027 eine Sonderzuwendung von 20 Millionen Dollar erhalten und seine Zuweisung für den Zeitraum 2027–2030 von 8 Millionen auf 20 Millionen Dollar erhöht sehen können.

«Das ist eine Form von Erpressung», hatte die Präsidentin des norwegischen Fussballverbands, Lise Klaveness, am Freitag erklärt und betont, dass die FIFA «dieses Geld nicht brauche».

Die FIFA hatte ihren Mitgliedern laut einem von mehreren Medien veröffentlichten Schreiben von Gianni Infantino an die 211 Verbände eine Frist bis zum 19. September gesetzt, um Stellung zu nehmen. Die UEFA hatte dies als «Ultimatum» und «Herrschaft durch Angst» kritisiert.

Dieser sehr knappe Zeitplan liess sich auch durch die bevorstehenden Wahlen für Gianni Infantino erklären, der im März 2027 für seine eigene Nachfolge kandidiert. Eine Wahl, für die er bislang der einzige erklärte Kandidat ist. (awp/mc/ps)