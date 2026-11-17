Für Leo XIV. hatte die Fahrt zur Messe in Lima eine eher unschöne Überraschung bereit: Ein offenbar etwas zu enthusiastischer Gläubiger warf dem Papst einen Rosenkranz an den Kopf. Das Kirchenoberhaupt nahm es mit Humor.

Papst Leo XIV. hat auf den Wurf eines Rosenkranzes, der ihn im peruanischen Lima im Gesicht traf, entspannt reagiert: «Jemand wollte mir einen Rosenkranz schenken und hat das vielleicht etwas zu enthusiastisch getan», sagte der Papst lachend vor Journalisten bei seinem Rückflug nach Rom.

Der Papst war am Montag während einer Fahrt im Papamobil vorbei an der Menge von geschätzt 1,5 Millionen Menschen, die zum Gottesdienst auf einen Luftwaffenstützpunkt in Lima gekommen waren, von dem Rosenkranz getroffen worden. Leo verzog das Gesicht und berührte sein Auge, fuhr aber fort, als sei nichts geschehen.

«Das Schöne an den Peruanern, einschliesslich der Person, die mir voller Glauben einfach einen Rosenkranz schenken wollte, sind die Dinge, die man im Herzen trägt – oder vielleicht im Auge –, die aber das Leben eines Menschen prägen», sagte er während des Rückflugs weiter.

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