Weltweit mehr Urlaubsanträge zum Start von Grand Theft Auto VI

Der Start von dem Videospiel GTA VI könnte in der kommenden Woche für ungewohnt leere Büros sorgen. Beschäftigte weltweit haben dafür Urlaub beantragt.

Weltweit bereiten sich Gamer auf den offiziellen Start ​des lange erwarteten Videospiels Grand Theft Auto (GTA) VI vor. Das zeigt sich auch bei der Urlaubsplanung. Für den 19. November und die folgenden Tage haben deutlich mehr Beschäftigte als üblich Urlaub beantragt. In Deutschland liegt die Zahl der Anträge laut dem Personalsoftware-Anbieter Personio 38 Prozent über dem Durchschnitt.

Auch beim Abbau von Überstunden gibt es einen Anstieg um 58 Prozent. Viele Arbeitnehmer nehmen sich demnach bereits den Donnerstag und Freitag der kommenden Woche frei. Die Tage vor dem Verkaufsstart sind dagegen unauffällig.

Auch der Personio-Konkurrent Remote beobachtet weltweit mehr Urlaubsanträge. Demnach liegt die Zahl 32 Prozent über dem üblichen Wert. Besonders stark ist der Anstieg demnach in Italien. Dort nehmen sich fast doppelt so viele Beschäftigte frei wie sonst. Es folgen Indien mit einem Plus von 60 Prozent und Irland mit 57 Prozent. Deutschland gehört bei dieser Auswertung nicht zu den zehn Ländern mit dem stärksten Anstieg.

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