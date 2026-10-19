Rätsel um Pilotin Amelia Earhart bleibt ungelöst (vorerst)

Seit 89 Jahren spurlos verschwunden: Amelia Earhart wollte die Welt umrunden, doch ihr Flugzeug kam nie an. Kürzlich hofften Forscher, auf das Wrack gestossen zu sein – ein Irrtum, wie sich nun herausstellt.

Als Amelia Earhart spurlos verschwand, hatte sie den Grossteil ihrer Reise bereits geschafft: Die Abenteurerin war im Jahr 1937 aufgebrochen, um als erster Mensch die Erde am Äquator zu umrunden. Sie war bereits in Brasilien, Westafrika und Indien erfolgreich zwischengelandet, aber am 2. Juli 1937 verliert sich ihre Spur über dem Pazifik. Wäre ihre Mission geglückt, wäre sie die erste Frau gewesen, die einmal um die ganze Welt fliegt.

Seit 89 Jahren suchen Forscher nach dem Flugzeugwrack. Nun gab es erneut einen Rückschlag – das Verschwinden der Flugpionierin bleibt so weiter ungelöst. Doch die Suche geht weiter.

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