Aus für «Tatort»-Kommissar Ballauf – Behrendt hört auf

Das Ende einer Ära: Seit fast 30 Jahren ermittelt Klaus J. Behrendt als Hauptkommissar Max Ballauf an der Seite von Dietmar Bär. Doch mit Folge 100 ist Schluss – er verlässt den Kölner «Tatort». Am WDR liegts nicht; Behrendt wollte selber gehen.

Klaus J. Behrendt steigt beim Kölner «Tatort» aus. Wie der WDR am Dienstagmorgen mitteilte, wird die 100. Folge sein letzter Fall als Hauptkommissar Max Ballauf sein. Ausgestrahlt werden soll sie voraussichtlich im Herbst 2027, gedreht wird sie noch in diesem Jahr. Der 66-jährige Schauspieler nimmt aus persönlichen Gründen Abschied.

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