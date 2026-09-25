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«GTA 6» durchbricht die Schallmauer

«GTA 6» durchbricht die Schallmauer
Von moneycab

Im November erscheint «GTA 6». Die Gaming-Welt ist sowieso in Aufruhr. Aber das neue Spiel von Entwickler Rockstar schafft noch etwas anderes: Auch in Mainstream-Sphären wird der Countdown zum Erscheinungsdatum immer stärker spürbar.

In rund zwei Monaten, prognostiziert NBA-Star Steven Adams, wird die Leistung in den US-amerikanischen Basketball-Profiligen einbrechen. Das liegt daran, dass am 19. November «Grand Theft Auto 6» erscheint. Adams ist sich sicher: Spieler und Trainer werden so viel Zeit mit dem Spiel verbringen, dass ein merkbarer GTA-Effekt die Liga erschüttern wird. Im Dezember geht es dann wieder bergauf, schätzt der Basketballprofi. Wenn alle fertig gespielt haben.

Und nicht nur der Sport ist betroffen. Auch das US-Militär rechnet mit einer grossen Welle an Begeisterung rund um «GTA 6». Das wollen sich die Truppen zunutze machen. Vier Tage Urlaub bietet eine Division der US-Army ihren Soldaten an, damit sie in Ruhe «GTA 6» spielen können – allerdings gilt das Angebot nur für diejenigen, die sich zwei weitere Jahre verpflichten.

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