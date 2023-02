Bayer wählt Ex-Roche-Pharmachef zum Konzern-Vorsitzenden

Leverkusen – Der Aufsichtsrat der Bayer AG hat Bill Anderson mit Wirkung zum 1. Juni 2023 zum Vorstandsvorsitzenden von Bayer bestellt. Er wird bereits am 1. April 2023 als Mitglied des Vorstands in das Unternehmen eintreten. Werner Baumann, der derzeitige Vorstandsvorsitzende von Bayer, wird Ende Mai 2023 nach 35 Dienstjahren in den Ruhestand gehen. Baumann nimmt anhaltender Kritik von Investoren vorzeitig seinen Hut.

Der 56-jährige Bill Anderson ist studierter Chemieingenieur und war in den vergangenen 25 Jahren in verschiedenen Führungspositionen in der Life-Science-Branche tätig. Zuletzt war er CEO der Pharma-Sparte von Roche. Vor seiner Tätigkeit bei Roche war Anderson CEO von Genentech, einem der Pionierunternehmen in der Biotechnologiebranche.

Abgang im Dezember angekündigt

Bei Roche hatte Anderson Mitte Dezember überraschend seinen Abgang auf Ende Jahr angekündigt. Zur Nachfolgerin wurde letzte Woche Teresa Graham bestimmt. Anderson sei von sich aus gegangen, hatte Roche-Chef Severin Schwan im Dezember erklärt. Ob es einen Zusammenhang mit seiner Nicht-Ernennung zum CEO gab, liess Schwan offen. Darüber möchte er nicht spekulieren.

Zuvor arbeitete Bill Anderson in mehreren leitenden Positionen in den Bereichen Management, Produktentwicklung und Finanzen bei Biogen, einem weiteren Innovationsführer im Biotech-Bereich, sowie bei Raychem, einem amerikanischen Technologie- und Elektronikunternehmen.

Anleger reagierten begeistert auf die Wahl Andersons zum neuen Bayer-Chef. Zuletzt hatten Forderungen aktivistischer Investoren aber auch deutscher Fonds nach einem schnellen Führungswechsel für Unruhe gesorgt. Die Bayer-Aktie sprang nach der Mitteilung deutlich nach oben und beendete den Handel als Dax-Spitzenreiter mit einem Plus von sechs Prozent. (mc/pg)