Ronaldo überragt die Sportwelt

Cristiano Ronaldo führt zum dritten Mal in Folge die Forbes-Liste der bestverdienenden Sportler der Welt mit 275 Millionen Dollar Jahreseinkommen an. Auch Lionel Messi rangiert noch in den Top Ten.

Cristiano Ronaldo führt zum dritten Mal in Folge und insgesamt zum fünften Mal die Forbes-Liste der weltweit bestverdienenden Sportler an. Nach seinem Wechsel zum saudi-arabischen Klub Al Nassr belaufen sich seine geschätzten Gesamteinnahmen auf rund 275 Millionen US-Dollar.

Der portugiesische Superstar steigerte sein Einkommen sogar im Vergleich zum Vorjahr noch um 15 Millionen – durch Werbeverträge ausserhalb des Spielfelds sowie lukrative Sponsorenverträge, die durch seine große Social-Media-Anhängerschaft von insgesamt 939 Millionen Followern im Mai unterstützt werden.

NBA-Star Curry auf Platz zwei der Forbes-Rangliste

Unterdessen sprang NBA-Legende Stephen Curry von den Golden State Warriors mit 156 Millionen US-Dollar auf den zweiten Platz der Rangliste. «Es ist eine unglaubliche Leistung, die zeigt, wie weit ich gekommen bin», sagte Curry über seinen Meilenstein.

