Selenskyj im UN-Sicherheitsrat

New York – Im UN-Sicherheitsrat könnte es am Mittwoch möglicherweise zur direkten Konfrontation der Kriegsgegner Ukraine und Russland kommen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird ebenso im höchsten UN-Gremium erwartet wie der russische Aussenminister Sergej Lawrow.

Für Selenskyj ist es der erste Auftritt im Sicherheitsrat seit dem russischen Angriff auf sein Land vor 19 Monaten. Am Dienstag hatte er bereits vor der Vollversammlung gesprochen und Russlands Krieg gegen sein Land als Angriff auf die gesamte Welt dargestellt. «Es geht nicht nur um die Ukraine», sagte er.

Selenskyj bekräftigt Forderung nach Marschflugkörpern

Selenskyj bekräftigte in einem Interview des Fernsehsenders CNN seine Forderung nach Lieferung von Waffen wie den deutschen Marschflugkörpern vom Typ Taurus. Sein Land plane nicht, damit Moskau oder andere Ziele auf russischem Boden anzugreifen, «wir wollen einfach unser Land retten», sagte er. Die Ukraine wünscht sich neben den 500 Kilometer weit reichenden Taurus auch US-Raketen vom Typ ATACMS mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Am Donnerstag wird US-Präsident Joe Biden Selenskyj im Weissen Haus empfangen.

Seit der russischen Invasion in der Ukraine sind 19 Monate vergangen, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Es gibt aber Friedensbemühungen vor allem der Länder, die sich als neutral verstehen und Russland nicht mit Sanktionen belegen. Dazu gehören Brasilien, Indien und Saudi-Arabien. Im August trafen sich in der saudischen Hafenstadt Dschidda Vertreter aus mehr als 40 Ländern, um sich über Wege zum Frieden auszutauschen – darunter die USA, EU-Staaten und mit China erstmals auch der wichtigste Verbündete Russlands. (awp/mc/pg)