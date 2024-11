Siemens erzielt Rekordgewinn und erwartet weiteres Wachstum

München – Der Technologiekonzern Siemens erwartet für das neue Geschäftsjahr ein weiteres Wachstum. So soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis um drei bis sieben Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Herausgerechnet sind Währungs- und Portfolioeffekte. Beitragen soll dazu insbesondere das Geschäft mit smarter Infrastruktur sowie die Zugsparte Mobility. Für das Geschäft mit der digitalen Industrie zeigte sich das Unternehmen vorsichtig und hält einen erneuten Umsatzrückgang für möglich. Im besten Fall dürfte lediglich ein leichtes Wachstum erreicht werden. Zuletzt kämpfte Siemens im Geschäft mit der Fabrikautomation mit einer mauen Nachfrage sowie hohen Lagerbeständen.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 (Ende September) stiegen die Erlöse um ein Prozent auf 75,9 Milliarden Euro. Vergleichbar lag das Plus bei drei Prozent. Dabei profitierte Siemens von guten Geschäften bei Smart Infrastructure, während die Erlöse bei Digital Industries wegen der Probleme in der Fabrikautomation sanken.

Nach Steuern verdiente Siemens mit neun Milliarden Euro mehr als je zuvor. Im Vorjahr hatte Siemens 8,5 Milliarden Euro erzielt. Dabei verzeichnete das Unternehmen im Schlussquartal nochmals Umsatz- und Ergebniszuwächse. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 5,20 Euro (Vorjahr 4,70) erhalten. (awp/mc/ps)

Siemens