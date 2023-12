Time-Magazin kürt Taylor Swift zur Person des Jahres

New York – Für Musikstar Taylor Swift ist das Jahr 2023 die bisher beste Zeit ihrer Karriere. Während einer phänomenalen «Eras»-Tournee und nach dem erfolgreichsten Musikfilm des Jahres wird sie nun vom «Time»-Magazin auch noch zur Person des Jahres 2023 gewählt.

In den 96 Jahren, in denen Time eine Person des Jahres gekürt hat, ist Swift die erste Entertainerin, die diese Auszeichnung allein erhält. Im Jahr 2005 gehörte U2-Frontmann Bono zu einer Gruppe von Philanthropen mit dem Namen «The Good Samaritans». 2023 machte Swift zur Milliardärin und zur meistgestreamten Künstlerin der Welt auf Spotify.

Der Chefredakteur des Magazins, Sam Jacobs, erläuterte die Wahl Swifts mit den Worten: «Taylor Swift hat einen Weg gefunden, Grenzen zu überwinden und eine Quelle des Lichts zu sein. Niemand sonst auf der Welt kann heute so viele Menschen so gut bewegen. Dieses Kunststück ist etwas, das wir oft der Ausrichtung der Planeten und des Schicksals zuschreiben, aber wenn wir den Sternen zu viel Glauben schenken, ignorieren wir ihr Können und ihre Macht. Swift ist die seltene Person, die sowohl die Autorin als auch die Heldin ihrer eigenen Geschichte ist».

Swift ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der vergangenen Jahrzehnte und hat mehr Nummer-eins-Alben als jede andere Künstlerin in der Geschichte der US-Charts herausgebracht. Ihr Film «Taylor Swift: The Eras Tour», der im Oktober in die Kinos kam, ist der umsatzstärkste Konzertfilm aller Zeiten. (mc/pg)