Ukraine braucht weitere Milliarden Euro für Waffenproduktion

Trump-Zölle und ihre Folgen: Wie der DACH-Raum unter Druck gerät

Besonders gefährdet sind exportintensive Branchen mit hoher US-Abhängigkeit. In Deutschland trifft es den Maschinenbau und die Automobilindustrie, in Österreich den Zuliefersektor und in der Schweiz die Pharma- und Luxusgüterindustrie.