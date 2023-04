Umfrage: Social Media in der B2B-Kommunikation – wie verändert sich die Nutzung der Kanäle?

In der B2B-Kommunikation geht es vor allem um die Frage, welche Kanäle welche Rolle im Kommunikationsmix spielen. Ob es um die Ansprache von (neuen) Mitarbeitern, Multiplikatoren, Kunden oder Neukunden geht: Welche Kanäle werden für welche Aufgaben genutzt?

Bereits im 13. Jahr geht der «Erster Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation» in seiner aktuellen Umfrage dieser Thematik nach und befasst sich mit folgenden Fragen:

– Wie haben sich die sozialen Medien im vergangenen Jahr weiterentwickelt?

– Welche Trends und Entwicklungen zeichnen sich ab?

– Welche Erwartungen hat die B2B-Community an Social Media?

In Österreich wird die Studie seit 2016 durchgeführt; seit 2022 in enger Kooperation mit dem Observer Media. 2020 erfolgte die Erweiterung der Studie für den gesamten DACH-Raum und wird 2022 in der Schweiz durch die KünzlerBachmann Directmarketing AG unterstützt. Dadurch wurde die Umfragereichweite signifikant erhöht.

Bitte nehmen Sie sich 15 Minuten Zeit, den Fragebogen auszufüllen. Ihre Teilnahme hilft uns, aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Die Auswertung erfolgt anonymisiert. Bei Interesse senden wir Ihnen gerne die Resultate zu.

Wir verwenden in der Befragung eine einheitliche Schreibweise, sprechen damit aber Personen jeglichen Geschlechtes an.

P.S.: Die Fragen, die mit einem Sternchen * versehen sind, beantworten Sie bitte in jedem Fall.

Zur Umfrage…

QR-Code: