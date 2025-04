Booking.com-Studie zeigt: So reist die Schweiz

Zürich – Booking.com hat das Reiseverhalten der Schweizerinnen und Schweizer untersucht und gibt spannende Einblicke in die Ergebnisse.

Wie verbringen Herr und Frau Schweizer ihre Ferien? Dieser Frage ist Booking.com nachgegangen und hat im Rahmen einer Befragung* das Reiseverhalten von Schweizer Reisenden untersucht. Dass Schweizerinnen und Schweizer gerne reisen, ist längst kein Geheimnis. So haben über die Hälfte aller Befragten im Jahr 2024 Freizeitreisen zwischen 10 und 24 Tagen unternommen. Besonders spannend sind dabei die Generationenunterschiede, die präferierten Reise- und Unterkunftsarten sowie die Motivation für Reisen. Aus den Ergebnissen lassen sich verschiedene Trends erkennen, die das Reiseverhalten der Schweizerinnen und Schweizer prägen.

Solo-Reisen liegen im Trend

Sich alleine auf Reisen begeben, ist aktuell total angesagt und Solo-Reisen werden immer beliebter. So wird auch im Jahr 2025 erwartet, dass sich immer mehr Menschen alleine ins Abenteuer stürzen. In der Befragung hat ein Viertel der befragten Schweizer Reisenden angegeben, im Jahr 2024 alleine eine Reise unternommen zu haben. Den grössten Teil der Alleinreisenden behauptet Gen Z (18 – 28) mit 28 % für sich. Unter der Boomer-Generation (61+) waren Alleinreisen von allen Auswahlmöglichkeiten mit 25 % die meist gegebene Antwort. Die Gründe für einen Solo-Trip waren vielfältig: 32 % der Boomer gaben an, dass sie ihre Reisepläne nicht von jemand anderem abhängig machen wollten und sich deshalb dafür entschieden. Gen Z (18 – 28), Millennials (29 – 44) und Gen X (45 – 60) hingegen nannten am häufigsten als Begründung für ihren Solo-Trip, dass sie Zeit für sich gebraucht haben. Dass Solo-Reisen auch im Jahr 2025 beliebt bleiben, bestätigt die Umfrage ebenfalls , denn 24 % der befragten Schweizer planen auch dieses Jahr, alleine zu verreisen.

Strandurlaub vs. City-Trip

Wenn es um die Art der Reise geht, lieferten sich Schweizer Reisende im Jahr 2024 einen Wettstreit um Strandurlaub und Städtetrip. Dies stimmt auch mit den Reisezahlen 2024 überein, denn die beliebtesten Flugziele der Schweizerinnen und Schweizer waren geprägt von pulsierenden Grossstädten und malerischen Badeorten. Ein spannendes Ergebnis ist zudem, dass ein Viertel der über 61-Jährigen Schweizer Reisenden im Jahr 2024 einen Aktivurlaub unternommen hat.

Aus welchen Gründen verreisen Schweizerinnen und Schweizer?

Die Antworten auf diese Frage könnten generationenübergreifend kaum unterschiedlicher sein. Mit 57 % gab die Mehrheit der Gen Z als Motivation fürs Reisen an, neue Orte entdecken zu wollen. Unter der Boomer-Generation gab hingegen die Mehrheit an, entweder entspannen zu wollen (47 %) oder schöne Landschaften und die Natur geniessen zu wollen (49 %). Dieselben Antworten wurden am meisten von Gen X mit 55 % und 52 % genannt. Mit 54 % sehen die Mehrheit der Millennials in ihren Reisen eine tolle Möglichkeit, um mental abzuschalten und zu entspannen.

Bei der Auswahl eines Reiseziels spielen Faktoren wie Sicherheit, lokales Essen, Wetter und Kultur. eine zentrale Rolle. Dies sehen auch Schweizer Reisende so, denn rund die Hälfte der Befragten (49%) gab an, dass die Sicherheit vor Ort der entscheidende Faktor für die Wahl eines Reiseziels ist. Aber auch ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis spielt für 47 % der Befragten eine wichtige Rolle. Ebenfalls wichtig sind den Schweizer Reisenden die lokale Küche (43 %) sowie gutes Wetter in ihrer Feriendestination (46 %).

Was beschäftigt Schweizer Reisende?

Booking.com wollte von den Befragten ebenfalls wissen, was ihnen beim Reisen am meisten Sorge bereitet. Die meistgenannte Antwort war mit 46 % die Angst, vor Ort krank zu werden. Die grösste Sorge der befragten Boomer-Generation ist schlechtes Wetter an ihrer Feriendestination (46 %). Die Gen Z beschäftigt am meisten, dass ihnen etwas gestohlen werden könnte (45 %). Doch auch die Sorge vor überlaufenen Orten und einem grossen Menschenandrang beschäftigt rund ein Drittel aller befragten Personen (32 %).

So divers wie Menschen sind, so vielfältig sind ihre Reisepläne, bevorzugte Reisearten, ihre Motivation fürs Verreisen und auch ihre Sorgen. Die von Booking.com durchgeführte Befragung hat Trends bestätigt und auch das ein oder andere überraschende Ergebnis offengelegt. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Schweizer und Schweizerinnen gerne verreisen, sei es nah oder fern, tropisch oder mild, in Begleitung oder solo. (Booking.com/mc/ps)

