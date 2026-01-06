Hansgrohe Group trauert um Klaus Grohe

Schiltach – Am 3. Januar dieses Jahres verstarb der langjährige Firmenchef Klaus Grohe im Alter von 88 Jahren. Der jüngste und dritte Sohn des Firmengründers Hans Grohe wurde am 3. April 1937 in Aachen geboren. Nach seinem Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in Bern und zahlreichen beruflichen Praktika trat er 1968 als Prokurist und Vertriebsleiter in den väterlichen Betrieb ein.

Fast fünf Jahrzehnte bestimmte Klaus Grohe die Geschicke des Schiltacher Unternehmens, als geschäftsführender Gesellschafter, ab 1999 als Vorstandsvorsitzender und von 2008 bis 2015 als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Mit seinen visionären Ideen, seinem unerlässlichen Tatendrang und seiner steten Kundenorientierung entwickelte er das Familienunternehmen zu einem Global Player der Sanitärbranche. Innovative Produkte mit herausragendem Design waren sein besonderes Augenmerk. Er liebte es, Brausen und Armaturen bis ins kleinste Detail zu perfektionieren. Er wusste aber auch, dass hochwertige Produkte richtig vermarktet werden müssen – auch international – und integrierte bereits Anfang der 1980er Jahre ein professionelles Marketing im Unternehmen. Mit seinem Weitblick, seiner Weltoffenheit und seinem zupackenden Pragmatismus war er Wegbereiter der Marken AXOR und hansgrohe.

Seine Maxime war: „Immer hands-on – nah am Kunden, nah am Produkt, nah am Mitarbeiter, sowohl in der Verwaltung als auch in der Produktion.“ Als Chef zum Anfassen verzichtete Klaus Grohe grundsätzlich auf Privilegien. Schon in den 1980er Jahren, bevor Nachhaltigkeit in aller Munde war, engagierte sich Klaus Grohe für umweltbewusstes Denken und Handeln: Hansgrohe stellte einen Umweltbeauftragten ein, wassersparende Brausen wurden entwickelt, am Offenburger Standort entstand bereits 1993 der Solarturm und ein dachintegriertes Solarkraftwerk, das 1994 mit dem Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg prämiert wurde. Sein ganzes Leben lang widmete sich Klaus Grohe dem Wohl von Hansgrohe, dem seiner Familie und auch der Allgemeinheit. 2001 ernannte ihn seine Heimatstadt Schiltach zum Ehrenbürger. 2009 gründete er die Stiftung Klaus Grohe. 2012 wurde er für sein Lebenswerk als Unternehmer und Impulsgeber der Sanitärbranche ausgezeichnet. Anlässlich der Sanitärfachmesse SHK Essen erhielt er den „Best of Management Award“, der Fachzeitschrift „si Informationen“. 2022 erhielt er für sein Lebenswerk den Deutschen Gründerpreis von stern, Sparkassen, ZDF und Porsche, einen der renommiertesten Wirtschaftspreise in Deutschland.

„Mit Klaus Grohe verlieren wir unseren Wegbereiter, der bis zuletzt als Ehrenvorsitzender unseres Aufsichtsrats die Entwicklung von Hansgrohe mit grossem Interesse und Engagement verfolgte“, sagt Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands der Hansgrohe SE. „Er hat das Fundament für den weltweiten Erfolg der Unternehmensgruppe gelegt und die DNA von Hansgrohe massgebend geprägt. Wir sind ihm dafür sehr dankbar und werden ihn und seine Ratschläge vermissen. Seine Grundsätze und seine Leidenschaft für Hansgrohe werden aber für immer im Unternehmen und im Bewusstsein von uns allen bleiben. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Vorstand sowie der Aufsichtsrat von Hansgrohe und auch unser Anteilseigner Masco trauern um ihn und sind in Gedanken bei seinen Angehörigen.“

Richard Grohe, ältester Sohn von Klaus Grohe, Mitglied des Aufsichtsrats der Hansgrohe SE und Geschäftsführer der Syngroh Beteiligungsgesellschaft mbH, ergänzte: „Klaus hinterlässt ein menschliches und unternehmerisches Lebenswerk von unbeschreiblicher Fülle. Als er 1975 die Führung von Hansgrohe übernommen hat, hat er das Familienunternehmen von Grund auf neu erfunden und zu einer Grösse geführt, die sich damals niemand vorzustellen vermochte. Damit hat er Wohlstand in die Region, aber auch an viele andere Orte der Welt gebracht. Er hat eine Grossfamilie gegründet und uns erfolgreich gelehrt, wie man diese zusammenhält – über Persönlichkeiten, Generationen und Ländergrenzen hinweg. Anstand und Werte hat er nicht nur selbst vorgelebt, sondern auch weitergegeben. Seine Inspiration und seine unternehmerische Leistung leben in einer Weise fort, die Generationen überdauern wird. Wir nehmen sein Vermächtnis an, dieses Erbe zu bewahren.“ (Hansgrohe/mc/hfu)