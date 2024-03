Kühne+Nagel unterstützt den Vertrieb von Mustela

Schindellegi – Kühne+Nagel hat einen langfristigen Kooperationsvertrag mit den französischen Laboratoires Expanscience geschlossen. Mit der Übereinkunft übernimmt das Logistikunternehmen Lagerung und Distribution der Hautkosmetik Mustela in Italien.

Kühne+Nagel hat mit dem französischen Familienunternehmen Laboratoires Expanscience einen langfristigen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, wird Kühne+Nagel die Lagerung, Kommissionierung und Distribution der Hautpflegemittel der Marke Mustela in Italien übernehmen. Dazu hat das Logistikunternehmen im norditalienischen Siziano ein Distributionszentrum eingerichtet. Die Besonderheit dieser Dienstleistung ist, dass Mustela in einer breiten Palette mit vielteiligen und kleinen Verpackungsgrössen aufgestellt ist. Zudem müssen Lagerung und Vertrieb den Vorgaben der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie entsprechen. Mit dem Einsatz des betriebseigenen Lagerverwaltungssystems will Kühne+Nagel Einzelhandelsgeschäfte, Drogerien, Apotheken und Babyläden mit Mustela beliefern und die damit verbundenen logistischen Herausforderungen optimieren, heisst es in der Mitteilung.

„Wir sind sehr stolz darauf, mit Kühne+Nagel eine Partnerschaft für die Lagerung und den Vertrieb unserer Produkte einzugehen, da wir dasselbe Engagement für die Bereitstellung qualifizierter Produkte teilen und gleichzeitig versuchen, unsere Auswirkungen auf den Planeten so weit wie möglich zu reduzieren“, wird Roberta Bonacina, General Manager von Laboratoires Expanscience Italien, in der Mitteilung zitiert. Ruggero Poli, National Manager von Kühne+Nagel Italien, zeigt sich erfreut, „von einem so renommierten Kunden wie Mustela ausgewählt worden zu sein“. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/Café Europe/mc/hfu)