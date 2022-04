Tipps, um Geld zu sparen, wenn Sie im Ausland arbeiten

London / Berlin – Der technologische Fortschritt hat die Arbeitsweise der Menschen verändert. Die meisten Unternehmen konnten während der Pandemie zumindest teilweise von der Büro- zur Fernarbeit übergehen.

Wenn es um die Bezahlung von Arbeitnehmern geht, sollten diese auch beherrschen, wie man Geld auf Kreditkarten überweist für Arbeitgeber, die im Ausland sind. Die meisten Menschen in Deutschland und dem Rest der Welt haben davon profitiert und erledigen sogar Aufträge in deutscher Sprache aus anderen Ländern. Alles, was sie brauchen, ist ihr Computer und ihre Internetverbindung. Sie können überall auf der Welt unterwegs sein und trotzdem problemlos arbeiten.

Wenn Sie vorhaben, für ein paar Monate von Deutschland wegzuziehen, während Sie weiterhin remote an Ihrem Job arbeiten, müssen Sie den einfachsten Weg finden, wie Sie Zahlungen erhalten oder bei Bedarf Geld nach Hause senden können. Hier sind einige der Dinge, die Sie bei der Arbeit aus der Ferne beachten müssen

Im Ausland bezahlt werden

Das Arbeiten aus der Ferne kann einfach sein und Spass machen, Sie können Ihre eigene Arbeitsumgebung auswählen und müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie beim Versuch, auf das Büro zuzugreifen, im Stau stecken bleiben. Um im Ausland bezahlt zu werden, müssen Sie jedoch einige Vorkehrungen im Voraus treffen. Beispielsweise müssen Sie möglicherweise im Ausland ein neues Bankkonto eröffnen und eine neue Kreditkarte erwerben. Wenn Sie Ihre Karte in einem anderen Land verwenden, kann es bei Abhebungen oder Überweisungen zu weiteren Kosten kommen.

Geldüberweisungen ins Ausland können mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Die meisten Menschen ziehen es vor, Geld auf ihre Kreditkarte zu überweisen, daher müssen Sie möglicherweise ein wenig recherchieren über deutsche Banken mit Auslandsniederlassungen und ein Konto bei einer Bank mit attraktiven Überweisungsraten haben. Wenn es in dem Land, in das Sie ziehen, keine ausländischen deutschen Banken gibt, können Sie dennoch lokale Banken finden, die Ihre Transaktionen fair abrechnen.

Lebenskosten

Es ist aufregend, ins Ausland zu ziehen, nachdem Sie den grössten Teil Ihres Lebens in Ihrem Land verbracht haben. Aber das wirtschaftliche und kulturelle Umfeld ist in anderen Ländern sehr unterschiedlich. Wenn Sie zum Beispiel an einem günstigen deutschen Ort wie Bielefeld leben und nach London ziehen, einer der teuersten Städte zum Leben, müssen Sie über die Lebenshaltungskosten nachdenken und entscheiden, ob dies eine tragfähige Entscheidung ist.

Spartipps

Die meisten Deutschen, die im Ausland arbeiten, sparen lieber Geld auf ihrem Bankkonto zu Hause. Wenn Sie bereits ein lokales Bankkonto haben, können Sie ganz einfach Geld auf Ihr Sparkonto zu Hause überweisen. Der Betrag, den Sie als Sparbetrag überweisen, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, wie z. B. Ihrem Gehalt, Ihren Lebenshaltungskosten und der Dauer Ihres geplanten Auslandsaufenthalts.

Fazit

Remote-Arbeiten ist ein neuer Trend für die meisten Unternehmen und Mitarbeiter. Wenn Sie jedoch die Möglichkeit haben, an Ihrem lokalen Arbeitsplatz aus der Ferne zu arbeiten und entweder dauerhaft oder vorübergehend ins Ausland zu ziehen, sollten Sie die oben genannten Faktoren berücksichtigen. (MT/mc/hfu)