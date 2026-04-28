UPS will im zweiten Quartal wieder zulegen – Ziele bestätigt

Atlanta – Der Logistikkonzern UPS wähnt sich über den Berg. Chefin Carol Tomé erwartet für das zweite Quartal eine Rückkehr zum Wachstum bei Umsatz und operativem Gewinn, wie sie laut Mitteilung am Dienstag in Atlanta sagte. Das erste Quartal sei eine entscheidende Übergangsphase gewesen, indem mehrere strategische Massnahmen umgesetzt werden mussten – «und das haben wir geschafft», so die Managerin weiter. Dabei übertraf UPS zu Jahresbeginn die Markterwartungen und sieht sich auf Kurs zu den gesteckten Zielen. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel nach.

Der bereinigte Gewinn je Aktie sank in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr zwar von 1,49 auf 1,07 Dollar je Aktie. Analysten hatten allerdings ein Ergebnis von nur 1,03 Dollar erwartet. Unterm Strich ging der Gewinn um über ein Viertel auf 864 Millionen Dollar zurück. Der Umsatz verringerte sich mit 1,4 Prozent auf 21,2 Milliarden Dollar (18,1 Mrd Euro) nur leicht.

Der US-Konzern bestätigte seine Jahresziele, laut denen der Umsatz 2026 von 88,7 auf rund 89,7 Milliarden Dollar leicht steigen soll. Die bereinigte Gewinnmarge soll 9,6 Prozent betragen, nach 2025 erzielten 9,8 Prozent.

UPS hat turbulente Monate hinter sich, nachdem die chaotische US-Handels- und -Zollpolitik im vergangenen Jahr immer wieder für Turbulenzen in der Branche gesorgt hatte und die Nachfrage nach Transport- und Logistik-Dienstleistungen für UPS schwer zu berechnen war. Der Online-Riese will bis zur Jahresmitte die weniger profitablen Paketlieferungen verringern und schloss in diesem Zuge Dutzende Sortieranlagen oder legte sie zusammen. Ausserdem erhielten Tarifbeschäftigte Abfindungsangebote, die ebenfalls zunächst einmal viel Geld kosteten. (awp/mc/ps)

UPS