USA: Beschäftigung steigt weniger als erwartet

Washington – Die US-Wirtschaft hat im August weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Ausserhalb der Landwirtschaft seien 130’000 Stellen entstanden, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel mit 160’000 neuen Jobs gerechnet.

Zudem wurden Zahlen für die Vormonate Juni und Juli nach unten revidiert. Demnach sind in den beiden Monaten insgesamt 20’000 Stellen weniger entstanden als bisher ermittelt.

Arbeitslosenquote verharrt auf 3,7 Prozent

Die Arbeitslosenquote hat sich in den USA im August nicht verändert. Die Quote betrug wie im Vormonat 3,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten dies erwartet. Im April und Mai hatte die Quote 3,6 Prozent betragen und damit den tiefsten Stand seit einem halben Jahrhundert erreicht.

Stundenlöhne steigen stärker als erwartet

Derweil sind in den USA die Löhne und Gehälter im August stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das ist der deutlichste Zuwachs seit Februar. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. In dieser Grössenordnung waren die Gehälter im Juli gestiegen.

Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im August um 3,2 Prozent. Erwartet wurde ein Anstieg um 3,0 Prozent. Der Zuwachs im Vormonat wurde von 3,2 auf 3,3 Prozent korrigiert. (awp/mc/ps)