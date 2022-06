USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen

Washington – In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker als erwartet gestiegen. Die Zahl habe um 27’000 auf 229’000 zugelegt, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Es ist der erste Anstieg nach zwei Rückgängen in Folge. Analysten hatten im Schnitt mit 206’000 Anträgen gerechnet.

Trotz des Anstiegs liegt das Niveau der Hilfsanträge weiter auf einem niedrigen Niveau, was auf einen robusten US-Arbeitsmarkt hindeutet. Die wöchentlichen Erstanträge gelten als kurzfristiger Indikator für die Entwicklung des US-Arbeitsmarkts.

Die US-Notenbank Fed berücksichtigt auch die Lage am Jobmarkt bei ihrer Geldpolitik. Angesichts der robusten Entwicklung und der sehr hohen Inflation hat die US-Notenbank Fed ihren Leitzins in diesem Jahr bereits mehrfach angehoben und dabei das Tempo zuletzt erhöht. Zudem hat sie weitere Erhöhungen im Lauf des Jahres in Aussicht gestellt. (awp/mc/ps)