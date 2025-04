USA: Inflation geht überraschend deutlich zurück

Washington – In den USA hat sich die Inflation überraschend deutlich abgeschwächt. Im März stiegen die US-Verbraucherpreise im Jahresvergleich lediglich um 2,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch 2,8 Prozent betragen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Rate auf 2,5 Prozent gerechnet.

Die Kerninflationsrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, war im März ebenfalls niedriger als erwartet ausgefallen. Die Jahresrate fiel von 3,1 Prozent im Vormonat auf 2,8 Prozent. Hier war eine Rate von 3,0 Prozent erwartet worden.

Im Vergleich zum Vormonat sank die Inflationsrate insgesamt um 0,1 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,1 Prozent prognostiziert worden.

Wie nachhaltig die Entwicklung ist, muss sich aber zeigen. Denn der März war noch der Monat vor dem umfassenden Zollpaket der US-Regierung im Handel mit vielen Ländern. (awp/mc/ps)