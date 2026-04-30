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Volkswagen-Konzern weniger profitabel als gedacht
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Volkswagen-Konzern weniger profitabel als gedacht

Volkswagen-Konzern weniger profitabel als gedacht
Volkswagen-Hauptsitz in Wolfsburg. (Foto: VW)
Von moneycab

Wolfsburg – Der VW-Konzern ist im ersten Quartal in einem schwierigen Umfeld und wegen Kosten für die US-Einfuhrzölle bei der Profitabilität weiter unter Druck geraten. Die operative Marge lag bei 3,3 Prozent, rund 0,4 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 3,7 Prozent gerechnet.

Laut Finanzchef Arno Antlitz erzielte Europas grösster Autobauer vor Sondereffekten eine Marge von 4,3 Prozent. Das sei jedoch ein weiterhin viel zu niedriges Niveau, sagte er laut Mitteilung. Das operative Ergebnis ging insgesamt um gut 14 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro zurück, der Umsatz sank um 2,5 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro. Unter dem Strich rutschte das Ergebnis nach Steuern um gut 28 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro ab. (awp/mc/ps)

Volkswagen Group

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