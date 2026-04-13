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VW-Konzernauslieferungen sinken weiter – USA und China belasten
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VW-Konzernauslieferungen sinken weiter – USA und China belasten

VW-Konzernauslieferungen sinken weiter – USA und China belasten
Volkswagen-Chef Oliver Blume. (Foto: Volkswagen)
Von moneycab

Wolfsburg – Ein schwaches Abschneiden in China und den USA drückt bei VW weiter auf die Verkaufszahlen. Weltweit lieferte der Konzern in den Monaten Januar bis März 2,05 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus, vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten. Seinen weltweiten Marktanteil habe der Konzern dennoch weitgehend stabil gehalten, hiess es, allerdings bei einem deutlich geschrumpften Gesamtmarkt.

In China, wo der VW-Konzern mit lokaler Konkurrenz zu kämpfen hat, wurden in dem Quartal noch 548’700 Fahrzeuge übergeben, fast 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In Nordamerika, wo Europas Autobauer unter den neuen Zöllen von Präsident Donald Trump leiden, sackte die Zahl der Auslieferungen um mehr als 13 Prozent auf noch 205.500 Fahrzeuge ab. In Deutschland und auch in ganz Europa legte Europas grösster Autobauer dagegen zu. Das konnte die Rückgänge in China und Nordamerika aber nicht ausgleichen.

Die Nutzfahrzeugtochter Traton lieferte 68’600 Fahrzeuge aus, das waren 6,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. (awp/mc/pg)

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