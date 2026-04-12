Von der Leyen: «Ungarn hat Europa gewählt»

Brüssel – Nach dem Wahlsieg des bisherigen Oppositionsführers Peter Magyar in Ungarn zeigt sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erleichtert. «Ungarn hat Europa gewählt», schrieb die deutsche Spitzenpolitikerin auf der Plattform X. «Ein Land findet zurück auf seinen europäischen Weg.» Europa habe sich immer für Ungarn entschieden, schrieb sie weiter. «Die Union wird stärker.» Angaben einer Sprecherin zufolge gratulierte von der Leyen dem Wahlsieger Magyar und sie vereinbarten eine enge Zusammenarbeit.

EU-Ratspräsident António Costa schrieb auf X, die Rekordwahlbeteiligung zeige den demokratischen Geist des ungarischen Volkes. «Sie haben gesprochen – und ihr Wille ist klar.» Er freue sich darauf, eng mit Magyar zusammenzuarbeiten, um Europa stärker und wohlhabender zu machen, so der Portugiese.

Selenskyj: «überwältigender Sieg» von Magyar

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gratulierte Magyar zu seinem «überwältigenden Sieg» bei der Parlamentswahl. Es sei wichtig, dass sich ein konstruktiver Ansatz durchsetze, schrieb Selenskyj am späten Abend auf der Plattform X. Die Ukraine habe stets gute nachbarschaftliche Beziehungen zu allen europäischen Staaten angestrebt und sei bereit, ihre Zusammenarbeit mit Ungarn zu vertiefen. Selenskyj schrieb weiter, Kiew sei zu gemeinsamer konstruktiver Arbeit zum Wohle beider Nationen bereit. Europa und alle europäischen Nationen müssten gestärkt werden, Millionen von Europäern wünschten sich Zusammenarbeit und Stabilität.

Zuletzt waren die Beziehungen zwischen Ungarn und der Ukraine äusserst angespannt. Der nun abgewählte Regierungschef Viktor Orban hatte zuletzt einen 90-Milliarden-Kredit der EU für die Ukraine blockiert. Er warf Kiew zudem vor, eine Wiederaufnahme des Betriebs der Druschba-Ölpipeline aus politischen Gründen zu verhindern. Orban kämpfte über Monate hauptsächlich mit Kritik an der Ukraine und Angstmache rund um eine mögliche Verstrickung Ungarns in den Krieg im Nachbarland um Wählerstimmen.

Merz und Wadephul gratulieren Magyar zum Wahlsieg in Ungarn

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz schrieb auf X: «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit für ein starkes, sicheres und vor allem geeintes Europa». «Die Menschen in Ungarn haben gewählt. Sie haben sich für den politischen Wandel entschieden», schrieb Aussenminister Wadephul auf X. Er hoffe, «dass das Land jetzt wieder seine grossen Chancen in und mit Europa nutzt».

Meloni gratuliert Magyar – und dankt Orban für Zusammenarbeit

Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat dem bisherigen ungarischen Oppositionsführer Peter Magyar zu seinem Wahlsieg gratuliert. Die italienische Regierung wünsche ihm viel Erfolg bei der Arbeit, schrieb die rechte Regierungschefin bei X. Sie bedankte sich in dem Post aber auch bei ihrem «Freund» Viktor Orban für die intensive Zusammenarbeit der vergangenen Jahre.

Starmer: «Historischer Moment»

Grossbritanniens Premierminister Keir Starmer sieht den Wahlsieg des bisherigen Oppositionsführers Peter Magyar in Ungarn als historisch für die Demokratie in Europa an. «Das ist ein historischer Moment, nicht nur für Ungarn, sondern für die europäische Demokratie», teilte Starmer in einem X-Beitrag mit. Er freue sich darauf, mit Magyar «für die Sicherheit und den Wohlstand unserer beiden Länder zu arbeiten». (mc/pg)