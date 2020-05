VP Bank – Spotanalyse Deutschland: Unternehmen zeigen wieder Lebenszeichen

Der ifo-Geschäftsklimaindex steigt im Mai von 74.2 auf 79.5.

Vaduz – Die Lockerungsmassnahmen zeigen beim ifo-Geschäftsklimaindex positive Wirkung. Das Wiederanfahren der Wirtschaft ist für viele Unternehmen ein Silberstreif am Horizont. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass die vom ifo-Institut befragten Firmen ihre Geschäftsaussichten deutlich besser als im Vormonat bewerten. Die deutsche Wirtschaft dürfte derzeit die Talsohle durchlaufen. Aktuell bewerten die Unternehmen ihre Lage sogar noch düsterer als im April.

Die Unternehmen zeigen wieder Lebenszeichen, doch von Vitalität kann keine Rede sein. Die deutsche Wirtschaft wird nicht so schnell auf den Wachstumspfad einschwenken, auf dem sie sich in den vergangenen Jahren befand. Aus der Corona-Krise erwuchs ein immenser Vertrauensverlust. Unternehmen und private Haushalte wissen nicht, wie es in den kommenden Monaten weitergeht. Investitionen und grössere Anschaffungen werden zurückgestellt. Darüber hinaus sind Lieferketten nach wie vor unterbrochen. Es wird noch lange Zeit dauern, ehe die deutsche Volkswirtschaft wieder einigermassen gut getaktet läuft. Auch wenn sich der ifo-Geschäftsklimaindex in den kommenden Monaten wohl weiter verbessern wird, ein rasches Zurück zu den Vorkrisen-Niveaus wird es so schnell nicht geben. (VP Bank/mc/ps)