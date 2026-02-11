VP Bank Spotanalyse: US-Arbeitsmarkt überrascht mit hohem Stellenzuwachs

Ausserhalb der Landwirtschaft sind in den USA im Januar 130’000 neue Stellen geschaffen worden. Die Arbeitslosenquote fällt von 4.4 % auf 4.3 %. Der Arbeitsmarkt präsentiert sich damit im Januar überraschend dynamisch. Der Gesundheitssektor und die Baubranche stellten mehr Personen ein, während im öffentlichen Sektor und in der Finanzbranche Stellen abgebaut wurden.

von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Interessant sind dieses Mal auch die Revisionen der Vergangenheitswerte. Vor allem die von neu gegründeten Unternehmen geschaffenen Stellen werden dabei häufig deutlich überschätzt. Die Beschäftigung dieser Unternehmen wurde nun per März 2025 um knapp 900’000 Stellen nach unten korrigiert.

Fed-Chef Jerome Powell hat zuletzt von Abwärtsrisiken am Arbeitsmarkt gesprochen. Mit dem heutigen Zahlenwerk dürfte dieser Wortlaut als überholt gelten. Powell dürfte sich dennoch in seiner vorsichtigen Haltung hinsichtlich weiterer Zinssenkungen bestätigt fühlen: Der Januar-Arbeitsmarkt gibt jedenfalls keinen Anlass für eine rasche geldpolitische Lockerung.

Spannend dürfte es werden, wenn sich der Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten weiterhin robust entwickelt. Powells designierter Nachfolger, Kevin Warsh, dürfte es dann schwer haben, für weitere Zinssenkungen zu plädieren. In diesem Fall müsste er sich gleich zu Beginn seiner Amtszeit ein dickes Fell zulegen, denn für Kritik aus dem Weissen Haus wird gesorgt sein. (VP Bank/mc)