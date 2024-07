Weltweite Computer-Probleme – Flughafen Zürich stellt Landungen ein

Zürich – Es passiert selten, dass ein Computerproblem weltweit zu spüren ist. Doch jetzt ist es nach Jahren wieder so weit.

Computerprobleme führen weltweit zu weitreichenden Störungen. Die weltweite IT-Panne vom Freitag hat auch Auswirkungen auf den Flughafen Zürich. Aktuell sind keine Landungen mehr möglich, wie der Flughafen mitteilte. Flüge mit Destination Zürich, die schon in der Luft sind, dürfen aber noch aufsetzen.

Mehrere Airlines haben Verspätungen, zahlreiche Flüge fallen ganz aus. Der Check-in muss teilweise von Hand gemacht werden. Der Flughafen empfiehlt Passagieren, sich bei ihrer Airline über den Stand des Fluges zu informieren. Auch Firmen am Flughafen sind von den weltweiten Informatikproblemen betroffen. Die Flugsicherung Skyguide hat den Transitverkehr über dem Luftraum um 30 Prozent reduziert.

Der Flughafen Genf meldete keine Probleme wegen der IT-Panne. Allerdings gab es wegen der Flugraumüberwachung auch dort Verspätungen und Annullierungen.

Im binationalen Flughafen Basel-Mülhausen war die Bodenabfertigung gestört. Zudem kämpften mehrere Fluggesellschaften und Dienstleister mit technischen Problemen. Grössere Auswirkungen auf die Flugabwicklung gab es laut Auskunft des Flughafens nicht.

Die global tätige Servicefirma Swissport bestätigte, sie sei von der Panne stark betroffen. Die meisten Abfertigungsanlagen für Fluggepäck in der Schweiz fielen aus. Am Morgen war der Gepäckabfertiger mit Microsoft an der Lösung des Problems. Swissport ist nach eigenen Angaben die weltgrösste Servicegesellschaft für Fluggesellschaften und Flughäfen.

Börse, Swisscom und Postfinance nicht von IT-Ausfällen betroffen

Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX, die Swisscom und die Postfinance gehören nicht zu den von den technischen Problemen betroffenen Unternehmen.

«SIX hat Crowdstrike nicht im Einsatz», sagte ein Sprecher der SIX zu AWP. Man sei also nicht von den Problemen betroffen. Ähnlich tönt es bei der Swisscom: Man setze den Crowdstrike-Agent nicht ein und sei «gemäss aktuellem Wissensstand» nicht betroffen. Man unterstütze aber jene Geschäftskunden, die Crowdstrike einsetzten, bei der Behebung von Problemen.

Die Postfinance gibt an, dass ihre Systeme «störungsfrei» funktionierten. «Wir sind aktuell von keiner grösseren IT-Panne betroffen», so eine Sprecherin.

Weitere Banken berichten dasselbe: ZKB berichtet, man sei nicht betroffen und die Systeme liefen normal. Auch Raiffeisen ist derzeit nicht betroffen. «Die Auswirkungen der weltweiten IT-Probleme spüren wir in geringfügigem Ausmass bei externen Dienstleistern, die selbst von dem Problem betroffen sind», ergänzte ein Sprecher allerdings.

Die Bezahllösung des Zahlungsdienstleisters Twint läuft «aus operativer Sicht stabil», wie eine Sprecherin sagte. «Wir sind nicht von dem Ausfall betroffen und beobachten die Situation in unseren Teams weiterhin sehr genau.»

Beim Detailhandelsriesen Coop funktionieren die IT-Systeme derzeit «störungsfrei», so ein Sprecher. Ebenso gibt die Postfinance an, dass ihre Systeme störungsfrei funktionierten. «Wir sind aktuell von keiner grösseren IT-Panne betroffen», so eine Sprecherin.

In Deutschland mussten unter anderem die Flughäfen Berlin und Hamburg zu Ferienbeginn zeitweise den Betrieb einstellen. Auch in Asien sind wichtige Flughäfen von den weltweiten Computer-Problemen betroffen. Unter anderem komme es am Changi Airport in Singapur wegen der Ausfälle zu Verspätungen, berichtete der Sender Channel News Asia. Vor den Abfertigungsschaltern mehrerer Airlines bildeten sich lange Schlangen, weil nur noch manuelle Check-In’s möglich waren. Auch Passagiere in der thailändischen Hauptstadt Bangkok waren betroffen.

Flughäfen in Grossbritannien haben angesichts der weltweiten Computerprobleme vor Verspätungen gewarnt. Der Ausfall bei Microsoft betreffe ausgewählte Systeme in Heathrow, teilte der Flughafen mit. «Der Flugbetrieb läuft und wir setzen Notfallpläne um, um die Auswirkungen auf Reisen zu minimieren.»

Der Flughafen Manchester schrieb auf der Plattform X, die IT-Probleme würden einige Fluggesellschaften betreffen. Manche Vorgänge wie Check-in und Boarding müssten manuell durchgeführt werden und bräuchten länger. Der Grossteil der Flüge sei nicht betroffen. Der Londoner Flughafen Gatwick warnte, es könne zu Verspätungen kommen.

In den USA stoppte die Luftfahrtaufsicht FAA Flüge von Airlines wie United, American und Delta. Der europäische Billigflieger Ryanair sprach ebenfalls von Problemen. Der britische Fernsehsender Sky News sendet kein Programm mehr, auch in Frankreich war das Fernsehen betroffen.

Medienberichten zufolge wurde als Auslöser ein Fehler in einem Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike vermutet. Unter anderem führte ein Energieunternehmen in Australien die Probleme darauf zurück. Crowdstrike sprach in einer Mitteilung an die Kunden von Problemen, wie die Technologie-Website «The Verge» schrieb.

Der Fehler bei Crowdstrike habe wiederum Software von Microsoft gestört, berichteten Medien wie der Finanzdienst Bloomberg. Der Software-Riese meldete zuvor Probleme mit seinem Cloud-Service 365.

Crowdstrike-Chef: Problem erkannt und behoben

Die IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike hat den Fehler behoben, der mutmasslich zu weltweiten Computerstörungen geführt hat. Kunden würden nun auf ein Download-Portal für ein neues Update verwiesen, schrieb Firmenchef George Kurtz bei der Online-Plattform X. Der Fehler habe in einer Aktualisierung der Crowdstrike-Software für Windows-Computer gesteckt, schrieb Kurtz. Das Problem sei erkannt und behoben worden. Es seien keine Cyberattacke und auch kein Sicherheitsvorfall gewesen.

Microsoft: Drittanbieter hat Ausfälle verursacht

Microsoft berichtete zuvor, man gehe davon aus, dass die weltweiten Computer-Störungen bald behoben werden können. «Wir sind uns eines Problems bewusst, das Windows-Geräte aufgrund eines Updates von einer Softwareplattform eines Drittanbieters betrifft», sagte ein Microsoft-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. «Wir gehen davon aus, dass eine Lösung in Kürze gefunden wird.»

Mit der Konzentration in der Software-Industrie passiert es immer wieder, dass zahlreiche Unternehmen von Problemen bei einzelnen Anbietern getroffen werden. So war zum Beispiel eine Cyberattacke auf den amerikanischen IT-Dienstleister Kaseya im Jahr 2021 bis nach Schweden zu spüren, wo die Supermarkt-Kette Coop fast alle Läden schliessen musste. (awp/mc/pg)