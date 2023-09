Arina Man, CEO kasko2go, im Interview

Von Helmuth Fuchs

Moneycab: Frau Man, als schweizerisch-israelisches Unternehmen bietet kasko2go seit 2017 Lösungen an, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz das Risikomanagement in Versicherungsunternehmen verbessern. Wo konnten Sie die Lösung bereits einsetzen und wie haben sich die Verbesserungen konkret bemerkbar gemacht?

Arina Man: Wir konnten zeigen, dass wir durch den Einsatz alternativer Daten und fortschrittlicher Modellierungstechniken die Schadenquote um bis zu 6 % senken können (Beispiel: von 65 % auf 59 %), ohne Marktanteile zu verlieren. Dank der Fähigkeit unserer Modelle, die Versicherungsnehmer zu segmentieren, konnten wir die Preisänderungen so ausrichten, dass die besten Versicherungsnehmer Rabatte erhalten und diejenigen, die ein hohes Risiko haben, mehr bezahlen. Dies führt zu einem Tarifsystem, bei dem jeder sein eigenes Risiko trägt und niemand die schlechtesten Versicherungsnehmer subventionieren muss.

Bisher lag der Schwerpunkt auf der Kraftfahrzeugversicherung. Die Versicherten sollen durch eine datengestützte Risikoanalyse Risiken frühzeitig erkennen können. Wo stehen Sie bei der Umsetzung des Plans? Wie sehen die nächsten Entwicklungen aus?

Wie bereits in der vorherigen Frage erwähnt, ist das System einsatzbereit und wird derzeit europaweit verbreitet.

Künstliche Intelligenz kann vor allem auch bei der Automatisierung der Datenbereinigung und der Datenstrukturierung von grossen Datenbeständen, wie sie in den kasko2go-Lösungen entstehen, hilfreich sein. Wie setzen Sie künstliche Intelligenz in Ihren Lösungen ein? Werden Spezialisten in Zukunft noch gefragt sein?

Es wird heute viel darüber gesprochen, dass KI die Spezialisten ersetzt. Wir sehen das nicht so; KI ist nur ein weiteres professionelles Werkzeug, das alles effizienter machen wird, so dass wir als Menschheit in der Lage sein werden, mehr zu tun, mehr zu erreichen und mehr zu bauen mit den gleichen Ressourcen.

In unseren Lösungen setzen wir KI überall dort ein, wo sie stabil genug ist, um nützliche Ergebnisse zu liefern. KI ist von Natur aus statistisch und nicht deterministisch wie normale Software, was bedeutet, dass sich KI am einfachsten in statistischen Anwendungen einsetzen lässt. Bei unserer Risikobewertung setzen wir KI-Techniken (ML) ein, um bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Im Vertrieb, im Marketing und in der Softwareentwicklung setzen wir KI ein, um mit demselben Team mehr zu erreichen und uns schlank zu halten, und bei unseren künftigen internen und externen Produkten nutzen wir KI als Schnittstelle zu der von uns entwickelten Software.

Nehmen wir an, Sie bekommen eine neue Software, die zum Beispiel Ihre Steuern erledigt. Heute müssen Sie sich erst in die Grundkenntnisse einarbeiten, bevor Sie die Software nutzen können. Das ist unzureichend, denn es beschränkt Sie darauf, nur die Software zu benutzen, die Sie bereits kennen; denken Sie an die Apple- und Android-Nutzer. Aber stellen Sie sich vor, Sie müssten nicht erst lernen, wie diese Software funktioniert, sondern könnten ihr einfach sagen, was sie tun soll, und sie würde es einfach tun. Ich meine, die Verwendung Ihrer Sprache, Ihrer natürlichen Sprache, zur Kommunikation mit einer Maschine ist revolutionär; sie verändert alles über Software und die Schnittstelle zwischen Menschen und Computer. Aus diesem Grund wurden alle unsere Produkte bereits mit Blick auf KI entwickelt – nicht nur LLMs, sondern jedes Modell, das unsere Leistung verbessern kann und so zuverlässig ist, dass wir es verwenden.

Risikomanagement ist nicht nur ein Thema für Versicherungsunternehmen. In welchen anderen Bereichen könnte die kasko2go-Lösung ebenfalls eingesetzt werden? Welche Pläne haben Sie, die Geschäftsaktivitäten in diesen Bereichen auszubauen?

Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie wir in anderen Bereichen skalieren könnten. Es gibt praktisch keine Industrie weltweit, welche keine Datenreinigung und Konsolidierung oder die Zusammenführung von verschiedenen Formaten auf dieselbe Plattform für transparente und verständliche Analysen benötigt. Dies wird eine sehr wichtige Aufgabe für uns sein.

Gleichzeitig können unsere Algorithmen Risiken nicht nur in der Autoversicherung bewerten, sondern auch in jeder anderen Versicherung für denselben Teilnehmer, für den wir die Autoversicherung berechnen können.

Bislang konnten Sie Ihre Lösung in fünf europäischen Ländern einsetzen. Wo sehen Sie die grössten Wachstumschancen für kasko2go?

Wir sind zurzeit, Gott sei Dank, sehr gut beschäftigt. Ich kann Ihnen sagen, dass wir bis Ende des Jahres über 50 % Marktanteil in Israel haben werden, über 50 % in den baltischen Staaten, über 30 % in Polen und so weiter. Wichtige Schwerpunkte werden wir im asiatischen Markt ab nächstem Jahr setzen, aber unser Fokus bleibt natürlich in Europa.

ChatGPT als Beispiel für eine erfolgreiche LLM-Anwendung (Large Language Model) hat in den letzten Monaten einen regelrechten Boom ausgelöst. Wo wird diese Technologie in Ihrer Lösung eingesetzt und wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen damit?

ChatGPT ist ein Beispiel dafür, was LLM in seiner reinen, anwendungslosen Form leisten kann. Wie in früheren Fragen erwähnt, benutzen wir LLMs sowohl als Benutzer, wo wir mit ihnen interagieren und sie uns helfen, bessere Texte und Software zu schreiben und Fragen zu unseren Artikeln als Benutzer zu beantworten, als auch versteckt als eine Schicht innerhalb unserer Anwendungen, wo sie uns helfen, unser Protokoll sauber zu halten, unsere Datenbanken zu ordnen und die Daten, die wir von unseren Kunden erhalten, zu strukturieren, damit wir sie dann modellieren können.

Sie sind sowohl in Israel als auch in der Schweiz geschäftlich tätig. Wo finden Sie die besseren Bedingungen, und wie können die beiden Länder voneinander profitieren?

Es ist eine sehr interessante Frage. Vielen Dank dafür. In Israel haben wir die besten Ingenieure der Welt und das ist kein Witz, das ist Fakt. In der Schweiz haben wir das beste Geschäftsumfeld der Welt, wieder kein Witz. Wenn wir also ein Unternehmen wären, das nur in einem dieser Länder tätig wäre, wären wir entweder sehr technisch oder sehr geschäftlich. Aber wir sind beides und das ist es, was uns ausmacht.

Die wachsende Bedeutung von Daten und Künstlicher Intelligenz in der heutigen Wirtschaft lässt sich nicht mehr ignorieren. Inwiefern beeinflusst dies Ihre Geschäftsstrategie und -planung?

Es beeinflusst unsere Geschäftsstrategie und -planung in jeder Weise. Wie Sie wissen, waren wir von Anfang an ein datengetriebenes Unternehmen, aber heute, wo jeder auf Daten setzt, wird es viel wettbewerbsfähiger und es gibt einen enormen Druck, immer besser zu werden und uns von der Masse abzuheben. Die Integration von Daten und KI in unsere Geschäftsstrategie hat uns jedoch einen klaren Vorteil verschafft und wir planen, diesen Vorsprung beizubehalten und auszubauen.

Sie waren bereits in vielen Interviews und haben zahlreiche Fragen beantwortet. Gibt es eine Frage, die Sie immer beantworten wollten, die Ihnen aber nie gestellt wurde?

Ja, tatsächlich gibt es eine solche Frage, nämlich die, wie wir eine positive gesellschaftliche Wirkung erzielen möchten: Ich hoffe, dass wir in einem Jahrzehnt nicht nur die Versicherungsbranche, sondern die gesamte Art und Weise, wie Menschen über Risiken nachdenken und wie sie sich davor schützen, verändert haben.

Am Ende des Gesprächs haben Sie zwei Wünsche. Wie sehen diese aus?

Erstens, ich wünsche mir, dass unsere Technologie nicht nur als Mittel zur Kostensenkung gesehen wird, sondern als eine Chance, die Versicherungsbranche zu transformieren und den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Technologie kann dazu beitragen, dass Versicherungen transparenter, gerechter und benutzerfreundlicher werden.

Zweitens hoffe ich, dass unsere Arbeit dazu beiträgt, das Bewusstsein für die Bedeutung von Daten und Künstlicher Intelligenz in der modernen Wirtschaft zu schärfen. In einer Welt, die zunehmend von Daten angetrieben wird, müssen Unternehmen und Einzelpersonen die Bedeutung von qualitativ hochwertigen Daten und den Einsatz von KI zur Entscheidungsfindung verstehen. Es geht nicht nur darum, mit der Zeit zu gehen, sondern darum, einen echten Wert für die Menschen zu schaffen.

