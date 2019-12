Manuel Winter, CEO Oxygen at Work, im Video-Interview

Oxygen at Work:

Unsere Lösung Environment as a Service (EaaS) bietet die Möglichkeit Pflanzen, wissenschaftliche Erkenntnisse und neueste Technologien wie künstliche Intelligenz (AI) zu vereinen. Mit unserem all-inclusive Service verbessert Oxygen at Work konstant die Luftqualität in Ihren Büroräumen und sorgt mit einem Angebot von über 100 Pflanzenarten für gesündere und energieeffiziente Büros. Unsere Arbeit basiert auf wissenschaftlichen Studien, modernsten Sensoren und einem selbstlernenden Algorithmus. So entsteht ein ganzheitliches Ökosystem aus Gebäudeanlagen, Pflanzen und Software, das für eine optimale Luftqualität am Arbeitsplatz sorgt. Oxygen at Work