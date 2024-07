Eliott Jones, CEO Biospectal, im Interview

Von Helmuth Fuchs

Moneycab: Herr Jones, mit Ihrem Unternehmen Biospectal haben Sie Anfang des Jahres die einzige medizinisch geprüfte und zertifizierte App zur Blutdruckmessung – OptiBP – auf den Markt gebracht. Wie wurde diese bisher von Nutzern, Ärzten und Gesundheitsunternehmen aufgenommen?

Eliott Jones: Das Interesse von Verbrauchern und Gesundheitsorganisationen ist gross. Wir stehen am Anfang der Markteinführung in mehreren europäischen Ländern. Neben Deutschland ist die App in der Schweiz, unserem Heimatland, sowie in Frankreich verfügbar und demnächst in Grossbritannien. Diese Expansion wollen wir international fortsetzen.

Die Anwender sind begeistert von der einfachen Handhabung und dem Komfort, den OptiBP bei der flexiblen Blutdruckmessung im Alltag bietet. OptiBP ist eine völlig neue Art der Blutdruckmessung, und wir bieten allen Kunden bei Fragen einen umfassenden persönlichen Support, um sie bei der Inbetriebnahme zu unterstützen. Das Feedback unserer Kunden ist sehr wichtig und es fliesst in unseren kontinuierlichen Wachstumsprozess ein, während wir unsere neuen Produkte auf den Markt bringen.

Bei der Hardware nutzt OptiBP die in Smartphones eingebauten Sensoren. Was ist das Besondere an Ihrer Lösung, wofür genau hat sie die CE-Zertifizierung erhalten?

Was Biospectal von anderen Unternehmen unterscheidet, ist, dass wir ein Software-getriebenes Unternehmen sind. Wir nutzen die Möglichkeiten von Smartphones, die jeder bei sich hat, zur Messung des Blutdrucks. Im Gegensatz zu einer unpraktischen Manschette können die Menschen mit OptiBP ihren Blutdruck ganz einfach mit der Kamera ihres Smartphones an der Fingerspitze messen. Keine Armbänder, Ringe oder Uhren mehr, die aufgeladen, synchronisiert oder getragen werden müssen. Und was noch wichtiger ist: Wir können unsere Software auch auf anderen Hardware-Geräten mit eigenen Sensoren anwenden. Das ist der Vorteil einer Softwarefirma.

Grundlegend für unsere Mission ist die klinische Eignung unserer Lösung, einschliesslich der behördlichen Zertifizierung. Der Mess- und Berechnungsprozess unter Verwendung von Handykameras ist das Kernelement unserer CE-Zulassung für Medizinprodukte der Klasse IIa. Die Zulassung wird durch umfangreiche, mehrfach durchgeführte Forschungsstudien und die formelle Einreichung unserer Zulassungsstudie gestützt. In einem strengen Verfahren haben zertifizierte Prüfer OptiBP mit einer herkömmlichen Manschette verglichen.

Die OptiBP-App ist derzeit nicht für Apples iOS verfügbar. Was ist der Grund dafür und wann erwarten Sie die Verfügbarkeit für iPhones?

Natürlich sind wir sehr an der Einführung einer iOS-Version interessiert. Im Rahmen unserer Mission, auf globaler Ebene etwas zu bewirken, haben wir uns jedoch entschieden, unsere Bemühungen zunächst auf die Android-Plattform zu konzentrieren. Im globalen Kontext ist Android die dominierende Smartphone-Plattform. Dennoch haben wir auch eine iOS-Version entwickelt und validiert. Es gibt Unterschiede bei der Entwicklung optischer Technologien für iOS.

Wir sind auf einem guten Weg, eine iOS-Version fertig zu stellen und testen sie bereits intern. Unser Ziel ist es, die erste Version von OptiBP für iOS noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen, das hat für uns höchste Priorität. Die Nutzernachfrage nach OptiBP für das iPhone ist gross. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dieselbe Benutzerfreundlichkeit und Verfügbarkeit der Blutdrucküberwachung für iOS anbieten zu können.

Ärzte stehen der Blutdruckmessung mit Smartphone-Sensoren eher skeptisch gegenüber, da die Abweichungen zu den Messungen mit herkömmlichen Manschetten zu gross waren. Wie haben Sie dieses Problem gelöst, wie genau sind die Messungen mit Ihrer Lösung?

Alle neuen Technologien durchlaufen einen Reifeprozess, in dem sie optimiert werden. Das letzte Jahrzehnt der regelmässigen Blutzuckermessung ist ein gutes Beispiel dafür. Die Skepsis bezüglich des Nutzens einer benutzerfreundlicheren Blutzuckermessung für ein besseres Diabetesmanagement wurde kritisiert, weil sich die Lösung noch in der Verbesserungsgsphase befand. Heute ist man sich weitgehend einig, dass die Erleichterung der Blutzuckermessung alle Einschränkungen bei weitem überwiegt.

Auch die Einbeziehung der Patienten in die eigene Gesundheitsvorsorge trägt zu besseren Ergebnissen bei, da die Patienten ihre Krankheit besser verstehen und eine engere Zusammenarbeit mit dem Arzt aufbauen können. Mit Ausnahme eines arteriellen Katheters im Operationssaal, der den Blutdruck direkt misst, ist jede Blutdruckmessung ein Näherungswert. Eine herkömmliche Blutdruckmanschette für zu Hause liefert einen Schätzwert, der den Ärzten Hinweise für die weitere Behandlung gibt, aber nicht die „tatsächliche Realität“ widerspiegelt.

OptiBP ist eine brandneue Technologie, die wie das „kontinuierliche Glukosemonitoring“ grosse Vorteile für den Zugang und die Praktikabilität mit sich bringt. Wir glauben, dass sie bereits jetzt Vorteile bietet, die alle Bedenken bei weitem übertreffen. Darüber hinaus wurde OptiBP zunächst mit arteriellen Kathetermessungen trainiert. Wir freuen uns auf die positiven Auswirkungen in 10 Jahren, so wie bei der Glukosemessung.

Derzeit zahlen die Nutzer der App ein wöchentliches oder jährliches Abonnement. Wie sehen Sie in Ihrem Geschäftsplan die Rolle von Krankenkassen und Gesundheitseinrichtungen, die ein grosses Interesse an den gesammelten Daten und den präventiven Möglichkeiten der Blutdruckmessung haben sollten?

Viele Einrichtungen legen sehr grossen Wert auf Blutdruckdaten und die Erkenntnisse, die sie über die Herzgesundheit der Menschen in ihrer Umgebung liefern. Jede Organisation sieht dabei den Nutzen aus ihrer ganz eigenen Perspektive. Dazu gehören Pharmaunternehmen, Versicherungen, Apotheken, Telemedizin und die klinische Forschung, um nur einige zu nennen. Bisher verfügte keine Einrichtung über globale Bluthochdruckdaten in dem Umfang, wie wir sie aufbauen. Die WHO war bei unserem ersten Treffen begeistert von der Möglichkeit, Blutdruckdaten aus der ganzen Welt zu sammeln. Wir werden unsere Monitoring-Lösungen in der «erforderlichen Weise» an verschiedene Organisationen lizenzieren. Da wir uns auf Software konzentrieren, können wir uns an eine Vielzahl von Implementierungs- und Lizenzierungsmodellen anpassen.

Sie selbst sind im Silicon Valley ansässig, während Biospectal seinen Sitz in Lausanne hat. Wie kam es zu dieser Konstellation und wie sehen die Internationalisierungspläne von Biospectal aus?

Prof. Dr. Patrick Schoettker, mein Mitgründer, ist seit vier Jahrzehnten ein enger Freund, seit wir uns als Schweizer Austauschstudenten kennenlernten. Er ist auf der medizinischen Seite als Leiter der Anästhesiologie an der Universität Lausanne tätig, und ich bin seit den Anfängen des World Wide Web im Silicon Valley zu Hause. Während unserer gesamten beruflichen Laufbahn haben wir uns beide für Innovationen begeistert und unsere Erfahrungen miteinander geteilt. Dann rief Patrick eines Tages an und erzählte mir von seiner Arbeit im Bereich der optischen Biosensorik, inklusive der Blutdruckmessung, während er den Operationssaal neu konzipierte. Seiner Meinung nach könnte der Algorithmus zur Blutdruckmessung mit einer Smartphone-Kamera als Sensor angepasst werden.

Angesichts der Tatsache, dass es weltweit mehr Mobiltelefone gibt als jedes andere Konsumgerät und dass der Blutdruck für mehr als 1,3 Milliarden Menschen weltweit eine Rolle spielt, war die Möglichkeit, die Blutdrucküberwachung zu demokratisieren und eine grosse Wirkung zu erzielen, offensichtlich. Von Anfang an waren wir international tätig und haben bereits Studien durchgeführt, die von der WHO, der Gates Foundation, Global Grand Challenges und internationalen Top-Spitälern unterstützt wurden. Darüber hinaus arbeiten wir intensiv daran, unsere Mission der Demokratisierung der Blutdrucküberwachung auf globaler Ebene zu erweitern.

Der Einsatz von in Smartphones integrierten Sensoren mit künstlicher Intelligenz und Big-Data-Modellen eröffnet neben der Blutdruckmessung weitere Anwendungsbereiche. Welche weiteren Anwendungsbereiche sehen Sie, die Sie mit Biospectal angehen könnten?

Angesichts der explosionsartigen Entwicklung unüberwachter künstlicher Intelligenz (KI) sind wir ideal positioniert, um den Wert der von unseren Nutzern auf der ganzen Welt generierten optischen Datensätze in hohem Umfang zu nutzen. In Bereichen wie dem autonomen Verkehr und der Robotik sehen wir, wie sich der Fortschritt von Jahrzehnten auf wenige Jahre reduziert hat. Das ist erstaunlich. Betrachtet man andere Bereiche, die grosse Datenmengen analysieren und daraus „lernen“ müssen, um intelligentes Wissen und Handeln zu generieren, so ist der Bereich der medizinischen Prävention und Diagnostik ein fruchtbarer Boden.

Wir sind davon überzeugt, dass generative KI nicht nur bei der Patientenüberwachung, sondern auch bei der Entdeckung neuer Lösungen, die weit über die heutigen Möglichkeiten der Präzision, Vorhersage und Prävention hinausgehen, bahnbrechende Ergebnisse liefern wird, wenn die Menschen nicht mehr eingreifen. Die KI wird nicht nur den Blutdruck, sondern auch andere Faktoren und Korrelationen zwischen den Vitalparametern aufdecken. Dies wird die Art und Weise, wie wir Daten nutzen, um Modelle für die Patientenergebnisse und die erforderlichen vielschichtigen Behandlungen zur Optimierung von Langlebigkeit und Lebensqualität zu erstellen, grundlegend verändern.

Wie konnten Sie das Unternehmen in der ersten Phase finanzieren, welche Einnahmequellen und Finanzierungsrunden sind für die nahe Zukunft geplant?

Wir haben alles über Validierungsmeilensteine finanziert. Begonnen haben wir mit den ersten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie der ersten Validierung des Algorithmus zur Erfassung von Blutdruckdaten auf Handys mit Bootstrapping. Anschliessend haben wir umfangreiche private Mittel und Zuschüsse eingeworben, um OptiBP weiterzuentwickeln und formale Forschungs- und Validierungsstudien durchzuführen.

Die Ergebnisse unserer formalen Validierungsstudie wurden in der renommierten Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht. Unsere Seed-Finanzierungsrunde wurde genutzt, um die behördliche Zulassung in Europa (CE MDE-EU Klasse IIa Medizinprodukt) abzuschliessen und den Markteintritt vorzubereiten. Jetzt sind wir dabei, unsere nächste Finanzierungsrunde aufzusetzen, um den Markt auf Verbraucher und B2B-Kanäle auszuweiten.

Welche technologischen Entwicklungen werden ihrer Meinung nach die Blutdruckmessung in den nächsten Jahren weiter vereinfachen und woran arbeitet Biospectal, um hier eine führende Rolle zu spielen?

Wir sehen eine grundlegende Verlagerung der medizinischen Versorgung vom Krankenhaus in das häusliche Lebensumfeld der Patienten. Wir nennen das die Bereitstellung medizinischer Lösungen am „Ort des Patienten“. Die Wirtschaftlichkeit der Bereitstellung klinischer Lösungen für unsere alternde Bevölkerung lässt die hohen Kosten traditioneller Versorgungsmodelle nicht zu. Die heutigen persönlichen Technologien werden in Verbindung mit der Cloud-Computing-Konnektivität und dem letzten Puzzlestück, der generativen KI, eine extrem einfach zu bedienende, jederzeit verfügbare Patientenüberwachung in einem verbraucherfreundlichen Medium wie dem Smartphone ermöglichen.

KI ist der Schlüssel zur Einlösung des Versprechens leicht zugänglicher und anwendbarer Lösungen, das vor vielen Jahren mit Geräten wie Fitbit begann, denen jedoch die richtige Kombination von Faktoren fehlte, um sie aus klinischer Sicht wirklich nützlich zu machen. Um erfolgreich neue KI-gesteuerte Lösungen zu entwickeln, sind grosse Datenmengen erforderlich. Hier ist Biospectal ideal positioniert, da wir in der Lage sind, aus den umfangreichen und vielfältigen Daten zu lernen, die wir weltweit sammeln. Wir planen eine Expansion im Bereich Blutdruck, aber auch weit darüber hinaus. Wir glauben fest an die Eigenverantwortung der Patienten, die ihre eigenen Daten nutzen, um ihre Krankheit besser zu verstehen. Die gesammelten Daten werden Personalisierung, Vorhersage und noch besser Prävention ermöglichen. Das Ziel ist es, den Patienten mit OptiBP zu einem besseren und längeren Leben zu verhelfen.

Am Ende des Interviews haben Sie zwei Wünsche, wie sehen die aus?

Wie bereits erwähnt, hatten Patrick und ich von Anfang an die Vision, ein Unternehmen mit globaler Reichweite aufzubauen. Smartphones sind heute leistungsstarke Geräte mit vielen Funktionen, die über das Posten von TikTok hinausgehen. Mit OptiBP nutzen wir das Potenzial dieses Alltagsgeräts, das in jeder Hosentasche steckt, um nicht nur einkommensstarken, sondern auch unterversorgten Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt effektiv zu helfen. Genau das meinen wir, wenn wir von der Demokratisierung der Blutdruckmessung sprechen. Wir haben bereits gesehen, mit welcher Begeisterung unsere Lösung in Ländern wie Tansania und Indonesien eingesetzt wird. Es ist unglaublich ermutigend zu sehen, wie die Vision beginnt, Gestalt anzunehmen.

Ausserdem habe ich, wie bereits erwähnt, in meiner beruflichen Laufbahn einige Veränderungen miterlebt, von der Revolution des Personal Computing über das Internet bis hin zu Mobile und Cloud Computing. Das unüberwachte KI-Training und die generative KI sind eine dieser Veränderungen, die zu Möglichkeiten und Vorteilen führen werden, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Diese neuen Technologien werden das wirtschaftliche und soziale Umfeld sowie die Art und Weise, wie wir uns um unsere Gesundheit kümmern, neu definieren. Lassen Sie uns in fünf Jahren wieder darüber sprechen.

