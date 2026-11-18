von Robert Jakob

Moneycab.com: Herr Burgener, die 9-Monatszahlen stellen sich in eine ganze Reihe stetig guter Abschlüsse ein. Ist Valiant ein Metronom?

Ewald Burgener: In der Tat, die stabile und stetige Entwicklung von Valiant in einem derart herausfordernden Umfeld ist äusserst erfreulich. Der Erfolg von Valiant basiert vor allem auf unserer umsichtigen Risikopolitik, unserem einfachen Geschäftsmodell und der lokalen Verankerung. Zudem setzen wir unsere Strategie «Valiant 2029» konsequent um.

Die Taktung wird natürlich erleichtert, weil Sie eine rein Schweiz-basierte Bank sind. Wie geht es dabei geographisch weiter?

Während der Strategieperiode 2020-2024 stand die geografische Expansion im Vordergrund. Wir haben unser Tätigkeitsgebiet ausgeweitet, unser Geschäftsstellennetz optimiert und sind nun in 15 Kantonen vom Genfersee bis zum Bodensee vor Ort präsent. Der Fokus der aktuellen Strategie liegt primär auf Einfachheit und Rentabilität. So wollen wir zum einen das Finanzleben unserer Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich gestalten. Andererseits gilt es, die Kosten im Blick zu behalten, was wir im Rahmen eines Programms zur Steigerung der Effizienz tun. Um unsere Erträge breiter abzustützen, konzentrieren wir uns zudem auf die Ertragsdiversifikation.

«Wir sind nun in 15 Kantonen vom Genfersee bis zum Bodensee präsent.»

Ewald Burgener, CEO Valiant

Die Einnahmen aus Kommissionen und Dienstleistungen stiegen sogar zweistellig. Machen sich da neben den gestiegenen Kundeneinlagen auch die neuen Banking-Pakete bemerkbar?

Besonders zu dieser erfreulichen Entwicklung tragen die Kommissionen aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft bei. Dies ist auf höhere Depotvermögen durch Neugeldzuflüsse sowie auf die positive Entwicklung an den Finanzmärkten zurückzuführen. Wir haben bereits letztes Jahr die Lila Sets für die Privatkundschaft vereinfacht und stellen das Basispaket kostenlos zur Verfügung. Aufgrund der positiven Resonanz haben wir nun auch für KMU neue Bankpakete lanciert. Das Business Set Basis ist beispielsweise kostenlos. Damit wollen wir mit unserem umfassenden Leistungsangebot Unternehmerinnen und Unternehmer in ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

Klein- und Mittelunternehmen werden gezielt angesprochen. Haben Sie so schon viele Neukunden gewonnen?

Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung im KMU-Segment. Das KMU-Geschäft ist nach wie vor stark von der persönlichen Beziehung geprägt, welches auf Vertrauen und insbesondere auf langfristigen Beziehungen basiert. Unsere persönliche Beratung vor Ort bewährt sich dazu bestens. Primär ist unser Ziel, nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufzubauen und Unternehmerinnen und Unternehmer als Partnerin zu begleiten.

Auch die Jungen unter uns bis 28 Jahre spricht Valiant über spezielle Depotangebote an. Das ist vor dem Hintergrund der generellen Teuerung sicher ein kluger Schachzug, oder?

Gerade jungen Menschen empfehlen wir, sich frühzeitig mit dem Thema Anlegen und Vorsorgen auseinanderzusetzen. Denn, wer bereits in jungen Jahren mit dem langfristigen Vermögensaufbau beginnt, kann besonders stark vom Zinseszinseffekt und einem langen Anlagehorizont profitieren. Dabei bieten Wertschriftenanlagen gerade in einem Tiefzinsumfeld interessante Alternativen zum klassischen Sparen. Mit der gebührenfreien Depotführung für junge Kundinnen und Kunden senkt Valiant die Einstiegshürden und schafft einen attraktiven Anreiz, sich frühzeitig mit der eigenen finanziellen Planung auseinanderzusetzen.

Das Hypothekarvolumen, wie sollte es anders sein, hat erneut zugenommen. Dahinter steckt aber wohl in erster Linie der weitere, wenn auch gebremste Anstieg der Immobilienpreise. Wären Hypothekarsätze über zwei Prozent nicht wünschenswert, damit sich unsere Kinder Wohneigentum leisten können?

Die Immobilienpreise werden durch diverse Faktoren beeinflusst. Ein relevanter Preistreiber ist nach wie vor der Nachfrageüberschuss am Immobilienmarkt. Wie in der letzten Zinsanstiegsphase zu beobachten war, führten die gestiegenen Zinsen zwar zu einer Abkühlung des Preiswachstums, jedoch ist es nicht zu einem allgemeinen Preisrückgang gekommen. Entsprechend dürften die regulatorischen Anforderungen an Finanzierungen, insbesondere die Tragbarkeits- und Eigenmittelanforderungen, weiterhin das limitierende Element darstellen.

«Die gestiegenen Zinsen haben zwar zu einer Abkühlung des Preiswachstums bei Immobilien geführt, jedoch ist es nicht zu einem allgemeinen Preisrückgang gekommen.»

Zur vollständigen Umsetzung der Strategie «Valiant 2029» wollen Sie die noch effizienter werden. Wie werden die geplanten rund 80 Vollzeitstellen eingespart werden, etwa durch KI?

Die Erhöhung der Rentabilität ist ein übergeordnetes Ziel unserer Strategie. Mit dem Programm zur Steigerung der operativen Effizienz werden Kosteneinsparungen von mindestens 15 Millionen Franken beabsichtigt. Alle Geschäftsbereiche von Valiant tragen zu den Einsparungen bei. Zu den Effizienzmassnahmen gehören beispielsweise die automatisierte Bearbeitung von Kundenanliegen und die Digitalisierung manueller Prozesse sowie Bündelung von Aufgaben im Backoffice. Durch technologische Unterstützung werden unsere Mitarbeitenden im Kundencenter und im Vertrieb von Routineaufgaben entlastet. Dazu tragen selbstverständlich auch neue Technologien bei.

«Mit dem Programm zur Steigerung der operativen Effizienz werden Kosteneinsparungen von mindestens 15 Millionen Franken beabsichtigt.»

Das am 1. Juni 2026 gestartete Rückkaufprogramm eigener Aktien zur Kapitalrückführung läuft über maximal drei Jahre bis 2029. Die Valiant Aktie verzeichnete in den letzten sechs Monaten einen Rückgang. Doch betrachtet man die Entwicklung der letzten 24 Monate, zeigt sich ein sehr positives Bild. Ist Ihnen die Kursperformance der eigenen Aktie nicht etwas unheimlich?

Wir stellen mittel- bis langfristig eine erfreuliche und kontinuierliche Kursentwicklung der Valiant Aktie fest. Entsprechend profitieren unsere Aktionärinnen und Aktionäre nicht nur von der jährlich steigenden Dividende und indirekt vom Aktienrückkaufprogramm, sondern auch von einer stabilen Kursentwicklung. Das Aktienrückkaufprogramm führen wir durch, um die Gesamtkapitalquote wieder in das intern definierte Zielband von 15 bis 17 Prozent zu führen. Die erfreuliche Kursentwicklung spiegelt zudem die langjährige positive Entwicklung unserer Geschäftsergebnisse wider. Wir werden auch in Zukunft alles daransetzen, Mehrwert für unsere Aktionäre und Aktionärinnen zu schaffen.

Im Mai geben Sie den Staffelstab als CEO an Kathrin Wehrli ab. Welchen Rat geben Sie Ihrer Leiterin Firmen und Institutionelle Kunden mit auf den Weg?

Um beim Laufen zu bleiben: Kathrin Wehrli verfügt über die besten Voraussetzungen, um nicht nur einen Sprint, sondern auch einen Marathon bestreiten zu können. Dank ihrer fundierten Bankenexpertise, ihrem strategischen Weitblick und ihrer Führungsstärke ist sie bestens gerüstet, um Valiant erfolgreich in die Zukunft zu führen.