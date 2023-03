Ion Haab, Co-Founder CARE, im Interview

von Patrick Gunti

Moneycab.com: Herr Haab, mit Blutanalysen und einer App sollen Kunden mehr über die eigene Gesundheit erfahren, Veränderungen erkennen und ihre Leistungsfähigkeit optimieren können. Was kann uns Blut über unseren Gesundheitszustand verraten?

Ion Haab: Unser Blut liefert viele wichtige Informationen über den Zustand des Körpers. Eine Blutanalyse kann zum Beispiel Hinweise auf Mangelerscheinungen, Entzündungen oder Stoffwechselstörungen geben. Es ist wichtig, dass die Ergebnisse einer Blutanalyse nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit der Geschichte und des Lebensstils einer Person betrachtet werden. Deshalb führen wir mit unseren Kunden vor jeder Analyse ein detailliertes Assessment durch.

Untersucht werden zahlreiche Blutwerte, sogenannte Biomarker. Roche nennt molekulare Biomarker auch «molekulare Whistleblower» – sie liefern Hinweise auf Prozesse im Körper oder decken allfällige Krankheiten auf. Auf welche Biomarker konzentriert sich CARE?

Wir testen aktuell nur Blutwerte mit klinischer Relevanz, die wissenschaftlich fundiert sind. Neben Blutbild, Vitamine und Eisenstatus, messen wir auch Hormone, Elektrolyte und Werte des Stoffwechsels, die durch Lifestyle-Veränderungen verbessert werden können. Auch die Gesundheit der Leber, Niere und Schilddrüse wird bei unserem ausführlichen Screening getestet.

Sie bieten Pakete mit einer unterschiedlichen Anzahl Blutwerten an. Wie unterscheiden sich diese?

Im Vitality Plan testen wir aktuell 28 Biomarker. Members, die sich für unseren Performance Plan entscheiden, haben zudem die Möglichkeit, ihre Körperzusammensetzung zu messen. Anhand der Körperzusammensetzung kann beispielsweise der Effekt einer längeren Trainings- oder Diätphase gemessen werden. Das grösste Paket liefert neben 45 Blutwerten und Körperanalyse auch EKG und Blutdruckmessung.

Und diese Analysen sollten regelmässig wiederholt werden?

Wir glauben, dass ein regelmässiges Tracking letztlich auch zu besseren Outcomes führt. Eine engmaschige Kontrolle fördert aus unserer Sicht Verhaltensänderungen. Wir bieten unseren Kunden eine Plattform für Selbstexperimente. Was geschieht mit meiner Gesundheit, wenn ich mich sechs Monate lang vegan ernähre? Welchen Einfluss hatte meine sportliche Aktivität auf die Körperzusammensetzung? Wir möchten unseren Kunden Antworten auf diese Fragen ermöglichen.

Wer analysiert die Blutwerte – wie präsentiert sich das medizinische Fachpersonal?

Das medizinische Formular und Assessment, Körperanalyse, Blutdruck, EKG und die Blutwerte ergeben ein Mosaik an Gesundheitsdaten, das von erfahrenen Fachärztinnen und Gesundheitswissenschaftlern der ETH beurteilt wird. Das medizinische Fachpersonal ist in der Schweiz ausgebildet und anerkannt.

Und was passiert nach der Analyse?

Für jeden Kunden berechnen wir anhand der Ergebnisse einen Health Score. Das Ziel ist es, diesen stetig zu verbessern. Das interdisziplinäre Team definiert Handlungsempfehlungen, die im Rahmen eines Coachings gemeinsam mit den Kunden erörtert werden. Werden Mängel festgestellt, können diese durch Injektionen und Infusionen ausgeglichen werden.

Was ermöglicht Ihren Kundinnen und Kunden die CARE App?

Die Ergebnisse der Analysen werden in der CARE App verständlich visualisiert und einfach beschrieben. So können sich unsere Kunden auch nach dem Termin in die einzelnen Werte einlesen und diese noch besser verstehen. Die App zeigt zudem den Verlauf der Blutwerte über die Zeit. So kann man auch Jahre später noch auf seine Werte zugreifen.

Kunden können auch gleich eine «Lifestyle Infusion» buchen. Was ist darunter zu verstehen?

Lifestyle Infusionen sind Produkte, die wir unseren Kunden neben den medizinischen Interventionen anbieten. Sie enthalten essentielle Vitamine, Antioxidantien oder Aminosäuren und sollen die Leistungsfähigkeit optimieren oder Entgiftungsprozesse fördern. Während der Infusion liegt man auf einem innovativen Wasserbett und kann verschiedene Achtsamkeitsübungen und unsere Dry-Floating-Methode testen.

Was kannst du uns zur Preisgestaltung sagen?

Da die Werte durch ein interdisziplinäres Team von Fachärzten und Gesundheitsexperten analysiert werden, bewegen sich die Preise auch leicht höher als jene eines Walk-in Labors. Wir empfehlen mindestens zwei Analysen im Jahr. Bei der günstigsten Jahresmitgliedschaft, die zwei Analysen beinhaltet, muss man mit einem Investment von CHF 1100.- rechnen.

Ein Blick in die erste CARE-Praxis in Zürich zeigt ein sehr futuristisches Design. Was hat es damit auf sich?

Gesundheitsinstitutionen werden typischerweise mit einem klassischen klinischen Setting assoziiert. Weisser Kittel, kahle Wände und wenn man Glück hat vielleicht ein spannendes Magazin aus dem Jahr 2011. Die Praxis der Zukunft sieht anders aus. Unsere Praxis und die Kundenreise ist komplett digitalisiert. Das futuristische Design der Praxis ist gleichzeitig funktional. Diese Design Sprache zieht sich von der Website bis zum Beratungsraum durch.

Sie planen, ein breites Spektrum an Dienstleistungen im Bereich der Präventivmedizin anzubieten. An was denken Sie dabei?

Die CARE App wird in den nächsten Monaten weiter ausgebaut. Wir planen ein hybrides Setting, das High Tech und Human Touch verbindet. In Zukunft werden wir Handlungsempfehlungen der App mit physischen Community Events verbinden. Die Mitglieder der Community können beispielsweise gemeinsam Eisbaden oder Joggen gehen.

Wie sieht es mit dem Ausbau der CARE-Stores aus? Wie dicht soll das Netz werden?

Es ist gut möglich, dass wir bald einen weiteren Standort in Zürich eröffnen, an dem wir das Angebot mit neuen Leistungen erweitern. Diese wird man über die CARE App buchen und tracken können. CARE ist ein Konzept, das aus meiner Sicht gut in urbanen Ballungsräumen funktioniert. Deshalb schliessen wir die Eröffnung von weiteren Standorten im Ausland nicht aus.

Herr Haab, besten Dank für das Interview.