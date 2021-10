Janina Kind, Managerin des Radisson Hotel Zurich Airport in Rümlang, im Interview

Janina Kind

Die Hamburgerin stammt aus einer Hoteliersfamilie. Seit ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau im Maritim Hotel Würzburg hat sie fast zehn Jahre Erfahrung gesammelt. Bis zu ihrem Wechsel nach Rümlang leitete sie das Qualitätsmanagement und die Prozesse sämtlicher 25hours Hotels. Zuvor war sie für das Sir Nikolai Hotel in Hamburg und in verschiedenen Positionen bei der InterContinental Hotels Group in Deutschland, Qatar und drei Jahre in Davos tätig, wo sie den Gästeservice und die Reservation verantwortete.



Radisson Hotel Group

Die Radisson Hotel Group mit Sitz in Brüssel ist eine der grössten Hotelgruppen der Welt mit neun Marken (Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson und prizeotel) und mehr als 1’600 Hotels in 120 Ländern, die in Betrieb sind