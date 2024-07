Manuel Gamper, Gründer des Clubs “Leading Investors”, im Interview

von Sandra Willmeroth

Moneycab.com: Herr Gamper, Sie haben das Unternehmen Leading Investors mit Sitz in Lugano gegründet, um ausgewählte Immobilien-Investoren und Immobilien-Objekte zusammenzubringen. Wie hatten Sie die Idee dazu?

Manuel Gamper: Der Immobilienmarkt hat sich drastisch geändert und ist viel anspruchsvoller geworden, mit mehr Risiken und niedrigeren Margen. Es ist immer schwieriger, zu interessanten Grundstücken oder rentablen Liegenschaften zu kommen. Einerseits haben wir die Marktkenntnisse und wissen, wo wir investieren sollten. Andererseits kommen wir durch unser Netzwerk und unsere Daten zu guten Investitionen – in einem Umfeld, wo beides schwieriger und entsprechend gefragt ist. So entstand die Idee für Leading Investors. In der Vergangenheit hat jeder für sich gearbeitet. In einem Markt mit grossen Margen konnten auch Akteure mitmischen, die weniger Kompetenzen mitbrachten. Heute sind Marktkenntnisse und das Netzwerk im Sinne von „zusammenarbeiten“ immer wichtiger. Im Club Leading Investors bieten wir genau diese zwei Dimensionen zusätzlich zu Investitionsgelegenheiten an.

Was unterscheidet „Leading Investors“ von ähnlichen Businessmodellen im Markt?

Wir kennen die Investitionsprofile unserer Member sehr gut, auch deren Änderungen und Nuancen, dank des regelmässigen Austauschs mit jedem Mitglied. Wir bieten Zugang zu exklusiven Objekten, die nur wir zu einem bestimmten Zeitpunkt anbieten können. Zudem unterstützen wir unsere Member mit Marktkenntnissen und führen Voranalysen für jedes Objekt durch, damit der Selektionsprozess schneller, sicherer und kostengünstiger ist. Schliesslich vernetzen wir Partner und Gleichgesinnte sowie seriöse Investoren oder stellen sie auf Anfrage zur Verfügung. Uns sind derzeit keine Mitbewerber bekannt, die ein solches Modell im Markt anbieten.

«Wir bieten Zugang zu exklusiven Objekten, die nur wir zu einem bestimmten Zeitpunkt anbieten können.»

Manuel Gamper, Partner Multi RE und Gründer des Clubs “Leading Investors”

Welche Märkte und Regionen werden in der Schweiz abgedeckt?

Ab sofort decken wir die Nord-Süd Achse mit der Deutschschweiz und dem Tessin ab. Ab nächstem Jahr möchten wir auch die Romandie integrieren und somit schweizweit tätig sein.

Welches Entwicklungspotenzial sehen Sie für „Leading Investors“ in den nächsten Jahren?

Je nach Region und Marktumfeld können wir einen grösseren oder geringeren Mehrwert bieten. Im Tessin zum Beispiel schätzen wir, dass in den kommenden drei Jahren die Hälfte der Entwickler nicht mehr aktiv sein wird und die andere Hälfte, die sich der neuen Marktsituation anpassen wird, womöglich in unserem Leading Investors Club vertreten ist.

«Durch den raschen und radikalen Wandel der letzten zwei, drei Jahre wird die Kategorie von „Amateur-Investoren“ verschwinden. Andere, die auf wackeligen Füssen kurzfristig und schnell gewachsen sind, werden sich redimensionieren. Für alle anderen gibt es Leading Investors.»

Bei „Leading Investors“ gibt es Member und Partner. Was ist der Unterschied?

Member sind Immobilienentwickler oder -Investoren. Die Partner sind ausgewählte Dienstleister, die Leading Investors und dessen Aktivitäten unterstützen, um den Member Mehrwert zu garantieren.

Welche Partner und Member sind bereits im Boot?

Bezüglich der Partner gehen wir derzeit einen strengen Selektionsprozess durch, der im Sommer abgeschlossen wird. Dabei handelt es sich um führende national tätige Firmen in den Bereichen Datenintelligenz, Architektur, Finanzierung und Legal. Aktuell haben wir rund ein Dutzend Member, die Hälfte davon sind Entwickler. Die weiteren Member sind private und institutionelle Investoren. Auch hier führen wir eine Testphase durch, mit Hinblick auf den offiziellen Start nach dem Sommer.

Wie gross soll der Club „Leading Investors“ werden? Haben Sie eine Maximalzahl von Member definiert?

Ein persönlicher Service und massgeschneiderte Angebote sind in unserem Konzept zentral, und die Mitgliedschaft wird auf maximal 100 Member beschränkt sein. Wir erwarten, dass mehr als die Hälfte der Member nur an den Marktinsights und am Netzwerk interessiert sind. Der Anteil der Member, die aktiv über den Club investieren, ist somit limitiert. Für diese Member werden entsprechend auch genügend und passende Angebote zur Verfügung stehen.

Wie vermeiden Sie Konkurrenzdenken unter den Member bei der Vergabe von Aufträgen?

Wir stellen sicher, dass die meisten Member unterschiedliche Investitionsprofile haben und somit nicht in direkter Konkurrenz stehen. Der transparente und laufende Austausch bezüglich Ziele und Mittel der Member ist eine Massnahme. Hinzu kommen weiche Faktoren, wie Informationen darüber, wer im Moment wo und warum investiert. All diese Elemente erlauben uns, für jedes Mitglied ein massgeschneidertes Angebot zu entwickeln und vorzuschlagen. Zudem ist es unser Ziel, ein weit grösseres Angebot als Member zu haben. Dies bedeutet, dass eine limitierte Anzahl von Mitgliedern einem sehr grossen Angebot gegenübersteht. Die Zuteilung erfolgt dann auf einer Basis, die klar geregelt ist und auf Fakten basiert.

Wie schafft man es auf die Memberliste?

Der Club richtet sich an Immobilienentwickler oder -Investoren, die auf nationaler Ebene tätig sind, über ein Entwicklungs- oder Investmentteam verfügen, Zugang zu Kapital für Investitionen von mindestens 10 Mio. CHF haben und den „Spirit“ des Clubs teilen. Wir streben Qualität und eine Professionalisierung der Branche an, wofür gewisse Kriterien wichtig sind. Wir wollen eine neue Investitionskultur entwickeln, bei der Zusammenarbeit, datenorientiertes sowie langfristiges Denken im Zentrum stehen. Die zukünftigen Member müssen diese Denkweise teilen sowie die finanziellen Mittel und den Willen haben, um in der heutigen Immobilienbranche etwas zu bewegen.

«Der Club richtet sich an Immobilienentwickler oder -Investoren, die auf nationaler Ebene tätig sind, über ein Entwicklungs- oder Investmentteam verfügen, Zugang zu Kapital für Investitionen von mindestens 10 Mio. CHF haben und den „Spirit“ des Clubs teilen.»

Wie häufig finden die Treffen statt?

Für Member und Partner sind rund drei Treffen pro Jahr vorgesehen. An diesen Anlässen werden unter anderem Marktinsights präsentiert sowie inspirierende Persönlichkeiten eingeladen. Ergänzt werden diese Anlässe mit zusätzlichen Treffen in kleineren Gruppen und natürlich den „Investment Pitches“, die jedoch auf der Ebene 1:1 durchgeführt werden.

Wie sind die Anforderungen an die Member? Wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag?

Wir erwarten von den Member eine konstruktive Denke und korrekte Berufsethik und Vorgehensweise, abgesehen von den erwähnten Zulassungskriterien. Gefragt ist auch die Bereitschaft für einen regelmässigen Austausch darüber, wie man gemeinsam wachsen kann und aktive Investitionen. Der Mitgliedschaftsbeitrag startet bei einer Jahresquote von 10’000 CHF. Zudem verpflichtet sich jedes Mitglied das durch den Club investieren will zu einer „buyer-side“ Provision von 2 bis 4%, je nach Betrag, wenn ein von Leading Investors präsentiertes Objekt gekauft wird.

Was ist der ROI der Member und Partner von „Leading Investors“?

Member haben exklusiven Zugang zu Off-Market-Objekten, einem Netzwerk, das ihre Ziele unterstützen kann, und zu selektionierten Tools wie dem Portfolio Analyzer und der Location Insights. Für Member gibt es für verhältnismässig wenig Geld viele Marktinsights, um gute Investitionsentscheidungen treffen zu können, ein Netzwerk von gleichgesinnten Unternehmen, die an der Entwicklung der Mitglieder und deren Projekten mithelfen können, sowie Zugang zu privilegierten Investitionsgelegenheiten zu niedrigen Kosten. Für die Partner gibt es die Möglichkeit, zu erlesenen Top-Playern und deren Top-Investments Zugang zu bekommen sowie im Schaufenster der Leading Investors aufzutreten.

Welche Renditen stellen Ihre ausgewählten Investitionsobjekte für die Investoren in Aussicht?

Wenn es sich um Renditenliegenschaften handelt, erwarten unsere Member normalerweise eine Rendite von mindestens 5%. Je nach Asset Class, Region und Investitionsprofil können diese Parameter aber abweichen. Bei den Entwicklern wird in den meisten Fällen eine Marge von rund 25% erwartet. Je nach Situation und Investitionsprofil können auch hier andere Parameter in Anspruch genommen werden.

Inwiefern hat sich der Immobilienmarkt in den letzten Jahren verändert?

Der Immobilienmarkt ist regional ziemlich unterschiedlich aufgestellt und hat verschiedene Veränderungen erfahren. Allen Märkten gemein ist jedoch, dass er viel komplexer geworden ist. Seit 2022 haben wir höhere Zinsen und somit höhere Kapitalisierungssätze mit entsprechender Abnahme der Werte der Renditenliegenschaften. Es herrscht zudem mehr Ungewissheit, zunehmende amtliche Einschränkungen und Bürokratisierung der Bauprozesse und Auflagen. Dazu steigen die Land- und Baukosten. Zusammenfassend: tiefere Margen und gleichzeitig mehr Risiken. Parallel steigt die Nachfrage bei geringerem Angebot. Es gibt immer weniger rentable Objekte und um diese zu finden und umzusetzen, braucht es immer mehr Kompetenzen, finanzielle Mittel und Zeit. Bis 2020 waren die Rahmenbedingungen praktisch ideal und viele Gelder sind in den Immobilienmarkt eingeflossen. Damit gab es auch viele neue Marktteilnehmer, die mit wenig Erfahrung und geringen liquiden Mitteln viel bewegt haben. Dies hat dazu geführt, dass viele kleine Player am Markt aufgetreten und andere sehr schnell, sehr gross geworden sind. Dieses Wachstum war aber meistens nicht solide und nicht auf nachhaltige Langfristigkeit ausgerichtet. Es waren Markt-Player, sogenannte „Immobilientouristen“, die mit wenig Kompetenz, limitierter Qualität und opportunistischem rein gewinnorientiertem Denken ihr Glück versucht haben. Durch den raschen und radikalen Wandel der letzten zwei, drei Jahre wird diese Kategorie von „Amateur-Investoren“ verschwinden. Andere, die auf wackeligen Füssen kurzfristig und schnell gewachsen sind, werden sich redimensionieren. Für alle anderen gibt es Leading Investors.

Zur Person:

Manuel Gamper hat in den letzten Jahren erfolgreich eine auf Datenintelligenz basierende Immobilienberatung entwickelt. Ein innovativer analytischer Ansatz ermöglicht es, eine bestehende oder geplante Immobilie nach ihrem aktuellen und zukünftigen lokalen Zielmarkt zu positionieren und damit den Bedürfnissen verschiedener Kundentypen gerecht zu werden. Basierend auf diesen Erfahrungen hat Manuel Gamper das Projekt «Leading Investors» entwickelt.

Zum Unternehmen:

«Leading Investors» wählt führende und ausgewählte Immobilieninvestoren (Member) aus und vereint sie in seinem Club, um ihnen Know-how, Netzwerke und massgeschneiderte Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.