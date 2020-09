Matthias Standfest, CEO Archilyse, im Video-Interview

Von Helmuth Fuchs

Im Interview nimmt Matthias Standfest, CEO Archilyse, Stellung

„ Was „gemütlich“ ist, können wir berechnen, was Stress erzeugt, können wir messen. “

„Alles, was wir nicht messen können, können wir auch nicht objektiv besser machen oder optimieren.“

„Was wir machen, wir konvertieren Grundrisse. Wir haben eine Engine, die automatisch 2D-Pläne in BIM-Daten (Building Information Modelling) konvertiert. Darauf aufbauend haben wir eine grosse Bandbreite an Simulationen.“

„Die Wahrheit ist eine andere. Wir demokratisieren Architektur, das architektonische Wissen und Architekturqualität. Wir machen es möglich, dass man nach guter Architektur gezielt suchen kann. Damit geben wir viel mehr Macht an die Mietenden.“

„Es ist wichtig nachzuverdichten und Wohnungen zu bauen, die nicht in einen Mikrogrundriss abdriften, sondern sozial nachhaltige Grundrisse darstellen.“

„Leider ist Nachverdichtung die einzige Chance in Europa, um unseren Lebensstandard halten zu können. Es ist deshalb notwendig, dass wir Möglichkeiten finden, wie wir dichtere Städte bauen können, ohne gleichzeitig die Qualitäten einzubüssen, die wir normal in der Agglomeration vorfinden.“

„Architektur ist dort, wo Maschinenbau vor 150 Jahren war. Architektur begreift sich nach wie vor als Kunsthandwerk, oder eben sogar als Kunst.“

„Wenn ich Architektur generieren oder optimieren will, so wie man im Maschinenbau komplexeste Systeme optimiert, dann braucht es Simulationsmethoden, eine „single source of thruth“, der ich wirklich vertrauen kann und als die sehen wir uns.“