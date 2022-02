Simon Lehmann, CEO von AJL Consulting LLC und ehemaliger VR-Präsident Swiss E-Mobility Group, im Interview

Bis vor wenigen Wochen amtete Simon Lehmann noch als Verwaltungsratspräsident der Swiss E-Mobility Group (SEMG). Nach dem erfolgreichen Verkauf an den Zweiradriesen TVS Motor Company aus Chennai (Indien) fokussiert er sich nun wieder voll aufs boomende Ferienhausgeschäft und seine Firma AJL Consulting – deren Namen übrigens einen ganz besonderen Hintergrund hat.

Von Jonathan Spirig

Herr Lehmann, Sie haben soeben die Swiss E-Mobility Group (SEMG) samt dem E- Bike-Retailer m-way an die TVS Motor Company aus Chennai verkauft. Wie oft haben Sie in den letzten Wochen mit Indien telefoniert?

Simon Lehmann: Eigentlich nie, es hat praktisch alles vor Ort in Zürich stattgefunden. Unser Advisor und die Mitarbeiter der CONSTELLATION CAPITAL hatten mit Abstand die meisten Interaktionen.

Was bedeutet der Verkauf für das noch junge Unternehmen SEMG?

Es bedeutet, dass sich für die SEMG – und damit auch für die momentan über 30 m-way Filialen und die E-Bike-Eigenmarken wie etwa Cilo – ganz neue Möglichkeiten eröffnen. TVS Motor bringt unter anderem in den Bereichen der Produktqualität, bei den Herstellungsprozessen und bei der Beschaffung in der globalen Lieferkette immense Erfahrung und natürlich Power mit. Auch die Online-Plattformen der SEMG werden profitieren. TVS ist sehr digital ausgerichtet.

Müssen die Schweizer Mitarbeitenden um ihre Arbeitsplätze fürchten?

Im Gegenteil! TVS Motor ist ein sehr traditionelles Familienunternehmen in der vierten Generation, das absolut an langfristigen Lösungen interessiert ist. Mit dem Kauf der SEMG will TVS im für sie noch recht neuen E-Bike-Segment weiterwachsen und zählt dabei auf die Erfahrung und Kompetenz der Mitarbeitenden der ganzen SEMG. Auch die Marke m-way bleibt erhalten und es werden neue Filialen entstehen.

Es wurde publiziert, dass der Verkaufspreis bei USD 100 Mio., also ca. CHF 92 Mio. lag.

Dazu äussern wir uns von Seiten SEMG nicht.

Nach dem erfolgreichen Verkaufsabschluss sind Sie als Verwaltungsratspräsident der SEMG zurückgetreten. Auf was für eine Zeit blicken Sie zurück?

Es waren unglaublich intensive zweieinhalb Jahre. Zusammen mit dem Investor CONSTELLATION CAPITAL aus Zürich und dem ganzen SEMG-Team haben wir zunächst die ehemalige Migros-Marke m-way fit gemacht, den Turnaround geschafft und sie mit dem E-Bike-Grosshändler Colag unter dem Dach der Swiss E-Mobility (Schweiz) AG zusammengeführt. Wir haben Filialen modernisiert, einige eindrückliche Flagshipstores geschaffen, sind ins Wallis expandiert und haben sehr viel in den E-Commerce investiert.

Dadurch ist eine nahezu einzigartige Plattform entstanden, was den Multi-Channel-Vertrieb mit stationären Filialen und Online-Plattformen inklusive Eigenmarken angeht. Mit TVS Motor haben wir nun an einen Investor verkauft, der bei der Prüfung aller für uns wichtigen Kriterien klar herausgestochen ist.

Der E-Bike-Boom der vergangenen Jahre hat Ihnen dabei aber auch in die Hände gespielt.

Natürlich. Wobei die Covid-Krise, der Lockdown und nun Lieferkettenengpässe uns durchaus vor grosse Herausforderungen gestellt haben. Aber gerade hier hat sich gezeigt, dass es immense Vorteile bringt, breit aufgestellt zu sein und starke Netzwerke zu haben. Für 2022 strebt die SEMG nun einen Umsatz im nahezu dreistelligen Millionenbereich an, nach knapp 70 Millionen Franken im 2020 und einem guten Wachstum im 2021.

CONSTELLATION CAPITAL bleibt momentan mit 25% an Bord der SEMG. Was ist der Plan dahinter?

Als Minderheitsaktionär möchten wir sicherstellen, dass nicht nur der Übergang in die TVS Motor Company reibungslos funktioniert, sondern auch die gemeinsam verabschiedeten Wachstumsziele erreicht werden können. Was danach passiert, ist offen.

Mit Ihrer Firma AJL Consulting sind Sie in einem weiteren Boom-Segment unterwegs, das durch die Covid-Krise beflügelt wurde: Vacation rentals – also Ferienhausvermietungen. Was passiert in diesem Markt derzeit?

Dieser Markt wächst zweistellig und zwar global. Die Ferienwohnung und das Ferienhaus erleben einen richtiggehenden Boom. Vor der Pandemie haben laut Phocuswright 40% der Touristen schon einmal eine Ferienwohnung gebucht, heute sind es über 80%. Das heisst, nun weiss jeder Reisende, dass das Ferienhaus eine perfekte Alternative ist zum Hotel – mit vielen Vorteilen. Die Ferienhausbranche hat sich nach jeder Krise immer am schnellsten erholt.

Da Sie ja offenbar eine Nase dafür haben: In welches Segment sollte man als nächstes investieren?

Wir fokussieren bei AJL auf Softwarefirmen und Technologien, die es ermöglichen, das Ferienhausgeschäft noch effizienter, rentabler und professioneller zu machen. Airbnb oder Booking.com sind nur Marktplätze, aber Technologien, die helfen, eine Ferienhausagentur zu skalieren und schlanke Prozesse einzuführen, werden die grossen Sieger sein.

Stimmt es, dass sogar Ihre Kinder (10, 7 und 5 Jahre alt) schon eine eigene Fima haben?

Der Name AJL ist ja schon aus den Initialen unserer Kinder entstanden, somit lag es auf der Hand, dass irgendwann eine solche Idee kommen würde. Sie sind auch mächtig stolz darauf. Die Pandemie hat ihnen viel Zeit gegeben, um kreativ zu sein. Bis jetzt ist erst die Domäne eingetragen mit www.ajlkids.com aber die Produkte und Ideen sind in der Entwicklung.