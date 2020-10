Thomas Flatt, Präsident swissICT, im Video-Interview

Von Helmuth Fuchs

Im Interview nimmt Thomas Flatt, Präsident swissICT, zu folgenden Fragen Stellung

„Das Problem für mich war weniger die technische Herausforderung, die Arbeitsprozesse am Leben zu erhalten, sondern viel mehr der psychologische Effekt, dass man nicht mehr so arbeiten konnte, wie man es gewohnt war. Die Leute wollten zum Teil zurück ins Büro, weil ihnen die sozialen Interaktionen gefehlt haben, oder weil sie sich zuhause nicht wohl gefühlt haben.“

„Die Frage ist, muss sich das überhaupt in die gleiche Richtung entwicklen, wie wir das bei einem Pharmaverband oder Bauernverband sehen. Meine Antwort ist: Eigentlich nein.“

„Die Branche, sei das via swissICT, via ICTswitzerland oder digitalswitzerland, hat Anliegen vertreten, die sich an die Schweiz als Ganzes richten. Wir wollen gute Bildung, gute Infrastruktur, alles Dinge, dich nicht im Wettbewerb stehen mit Anliegen von anderen Verbänden. Wir vertreten also eigentlich kein Partikularinteresse.“

„Wir haben aktuell allerdings ein Thema, das durchaus auf die politische Agenda gekommen ist: Wir wollen eine weitere digitale Infrastruktur in der Schweiz einführen, die digitale Identität des Bürgers, eine Basisinfrastruktur, die wir für viele andere Dinge brauchen.“