von Robert Jakob

Moneycab.com: Herr Hess, die Übernahme von Medi24 erfolgt über eine Deutsche DocMorris-Tochter. Hat das irgendeinen steuerlichen Effekt?

Walter Hess: Bei dieser Transaktion stand für uns kein Steuereffekt im Vordergrund, sondern die industrielle und operative Logik. Der Markteintritt erfolgte über unsere Telemedizin-Tochter TeleClinic. Sie hat in Deutschland eine führende, hoch skalierbare Technologieplattform aufgebaut. Medi24 bringt wiederum ein hervorragendes Schweizer Partnernetzwerk mit Zugang zu über 4,6 Millionen Versicherten und langjährige Beziehungen zu führenden Krankenversicherern ein. Indem wir Medi24 unter dem Dach unserer Telemedizin-Sparte führen, können wir unsere etablierte Plattformtechnologie und KI-Lösungen direkt in die Infrastruktur von Medi24 einbringen und erhebliche Synergien heben. Beide Einheiten bleiben in ihren jeweiligen Heimatmärkten verankert und operieren unabhängig voneinander, um den nationalen regulatorischen Rahmenbedingungen optimal gerecht zu werden.

Die Telemedizin hat sich mittlerweile durchgesetzt. Was schätzen Sie, hat das an laufenden Prämieneinsparungen für Frau und Herrn Schweizer gebracht?

Die Telemedizin ist in der Schweiz längst ein tragender Pfeiler der Grundversorgung geworden: Rund drei von vier Erwachsenen sind heute in alternativen Versicherungsmodellen mit einer ersten telemedizinischen Anlaufstelle, und knapp 19 Prozent haben sich gezielt für ein reines Telmed-Modell entschieden. Das bringt handfeste finanzielle Entlastungen für die Versicherten, die typischerweise von Prämienrabatten profitieren. Gleichzeitig entlastet eine qualifizierte Erstabklärung das gesamte Gesundheitssystem: Durch die gezielte Triage und Beratung, wie sie Medi24 anbietet, lassen sich unnötige, kostspielige Notfall- und Arztbesuche vermeiden, was dämpfend auf das Gesamtwachstum der Gesundheitskosten wirkt.

«Wir haben uns nie von kurzfristigen Marktschwankungen leiten lassen, sondern konsequent an der operativen Umsetzung gearbeitet.»

Walter Hess, CEO DocMorris

In nur neun Monaten hat sich der Aktienkurs von DocMorris verfünffacht. Das muss für Sie eine Genugtuung sein…

Wir sind auf einem guten Pfad. Wir überzeugen unsere Aktionäre mehr und mehr von unseren operativen Stärken. Wir haben uns nie von kurzfristigen Marktschwankungen leiten lassen, sondern konsequent an der operativen Umsetzung gearbeitet. Unsere Kursentwicklung spiegelt fundamentale Meilensteine wider: Das E-Rezept-Geschäft in Deutschland wächst mit einer starken Dynamik, wir haben im dritten Quartal 2026 den EBITDA-Breakeven erreicht und konnten unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr mehrfach anheben. Das motiviert uns, diesen Kurs Richtung Profitabilität diszipliniert fortzusetzen.

Nach dem ersten positiven Ebitda – im Q3 – wird der nächste Meilenstein mit Sicherheit ein positiver freier Geldfluss früh im 2027 sein, oder?

Wir haben im dritten Quartal 2026 den operativen Breakeven beim bereinigten EBITDA erreicht und das ein Quartal früher als ursprünglich geplant. Das war ein sehr wichtiger Schritt. Was den Free Cash Flow betrifft, erwarten wir im Lauf von 2027 einen positiven freien Cash Flow. Die Basis hierfür ist ein nachhaltig positives EBITDA. Gestützt wird dies durch unsere AI-First-Strategie sowie unser striktes Kosten- und Investitionsmanagement.

Weniger bekannt in der Schweiz ist, dass DocMorris auch auf der iberischen Halbinsel und Frankreich aktiv ist. Werden Sie in unserem Nachbarland auch einmal das elektronische Rezept aufgleisen oder wollen sie dort reine Marktplatzplattform bleiben?

Frankreich und die iberische Halbinsel sind für uns hochattraktive Märkte. Allein der französische Apothekenmarkt hat ein Volumen von rund 45 Milliarden Euro. Heute betreiben wir in der Region erfolgreiche Marktplätze für Gesundheits- und Körperpflegeprodukte. Aktuell ist der Versand von verschreibungspflichtigen Medikamenten in diesen Ländern noch nicht liberalisiert. Aber genau das ist unsere Stärke: Wir haben vor Ort bereits eine etablierte Plattform, Markenbekanntheit und eine gute Kundenbasis. Sobald die regulatorischen Rahmenbedingungen den digitalen Rx-Markt öffnen, haben wir das perfekte Sprungbrett, um unser bewährtes Rx-Angebot auch dort auszurollen.

War die Übernahme der Zuzahlung durch DocMorris der Game Changer in Deutschland?

In Deutschland müssen gesetzlich Versicherte in der Regel 5 bis 10 Euro Zuzahlung pro Medikamentenpackung leisten. Wir haben im März 2026 eingeführt, dass wir diese gesetzliche Zuzahlung bei E-Rezept-Einlösungen für unsere Kunden vollständig übernehmen. Das kommt sowohl bei unseren Neukunden als auch bei unseren Bestandskunden sehr gut an. Unser Rx-Wachstum beschleunigte sich im Oktober auf über 90 Prozent im Jahresvergleich.

«Unser Wachstum bei verschreibungspflichtigen Medikamenten beschleunigte sich im Oktober auf über 90 Prozent im Jahresvergleich.»

Der Umsatzsprung bei Ihrem E-Rezept-Bereich ist mit 34% gegenüber dem unmittelbaren Vorquartal beeindruckend. Wie hoch könnte der Anteil am generellen Rezepte-Kuchen in den vier von Ihnen bedienten Ländern einmal sein?

Unser Umsatzwachstum hat sich im dritten Quartal 2026 nochmals beschleunigt. Wir nutzen konsequent die Rx-Dynamik, um unsere Kundenbasis weiter auszubauen. In Deutschland liegt der Gesamtmarkt für verschreibungspflichtige Medikamente bei rund 63 Milliarden Euro, und der Online-Anteil betrug zuletzt gerade einmal rund zwei Prozent. Bei den rezeptfreien Medikamenten liegt der Online-Anteil als Vergleich bereits bei rund 24 Prozent. In unseren weiteren Märkten müssen wir zuerst einmal abwarten, wann der Handel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln liberalisiert wird.

Wir hatten gerade den Microsoft-Systemkollaps. Wie garantiert DocMorris die Stabilität seiner IT-Kanäle?

Stabilität, Datensicherheit und Resilienz haben für uns oberste Priorität. Dies gilt gerade im Gesundheitssektor, wo es um sensible Patientendaten und eine unterbrechungsfreie Arzneimittelversorgung geht. Wir haben uns daher bewusst für Google als Partner entschieden, da das Unternehmen es uns ermöglicht, unsere volle digitale Souveränität zu wahren und gleichzeitig die höchsten Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit zu erfüllen.

Mit welchen KI-Massnahmen wollen Sie jährlich wiederkehrende Kosteneinsparungen von 15 Millionen Franken erzielen?

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz und Agentic AI-Tools erlaubt es uns, Arbeitsabläufe und -prozesse in allen Unternehmensbereichen noch weiter zu optimieren und durch konsequente Automatisierung effizienter zu gestalten. So reduzieren wir unsere Kostenbasis signifikant und nachhaltig. Im Rahmen unserer AI-First-Strategie legen wir zudem Kapazitäten frei, um Ressourcen verstärkt für kundennahe Services und Innovationen zu nutzen.

Die beiden Wandelanleihen über 200 Millionen beziehungsweise 97 Millionen Franken sind erst 2029 respektive 2031 fällig. Das lässt sie halbwegs ruhig schlafen, nehme ich an?

Die erfolgreiche Platzierung der neuen Wandelanleihe mit dem gestreckten Fälligkeitsprofil bis 2031 ermöglicht uns nun maximale Flexibilität in der Refinanzierung. Bis dahin werden wir zudem planmässig einen nachhaltig positiven freien Cashflow erwirtschaften, was zusätzlich die Möglichkeiten der Refinanzierung verbessern wird.

Aufgrund des doch recht hohen Wandelpreises dürften bestehende Aktionäre beruhigt sein?

Mit der Transaktion haben wir eine mögliche künftige Verwässerung für die Aktionäre verringert, da die Zahl der zugrunde liegenden Aktien gesenkt wurde.