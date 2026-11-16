Andreas Hänni, CEO 49ing, im Interview

von Patrick Gunti

Vom Eis in die Datenwelt: Der frühere Eishockeyprofi Andreas Hänni hat mit 49ing eine Plattform aufgebaut, die Spielaufnahmen mithilfe künstlicher Intelligenz analysiert. Über 500 Kunden nutzen das Angebot, darunter Schweizer Profiligen und nordamerikanische College-Ligen. Statistiken, Videoclips und ein KI-Coach sollen Trainern und Spielern helfen, Leistungen besser einzuordnen und gezielt zu verbessern. Nun expandiert das Unternehmen ins Unihockey und plant eine Finanzierungsrunde über fünf Millionen Franken. Im Interview spricht Hänni über die Möglichkeiten und Grenzen der Technologie, das Zusammenspiel von Daten und Bauchgefühl sowie seine Wachstumspläne.

Moneycab.com: Herr Hänni, 49ing verbindet Eishockey mit künstlicher Intelligenz. Ihre Plattform wandelt Videoaufnahmen von Spielübertragungen in Daten und Erkenntnisse über das Spielgeschehen um. Welchen Nutzen bietet «Hockey AI» Trainern, Spielern und Clubs?

Andreas Hänni: Trainer, Spieler und Clubs nutzen Hockey AI, um Spielvideos auszuwerten und die Leistung von Mannschaften und einzelnen Spielern zu analysieren. Zu den beliebtesten Funktionen gehören vertiefte Statistiken, die mit indexierten Videoclips verknüpft sind, Werkzeuge zum Erstellen von Playlists und Präsentationen sowie ein KI-Coach-Chatbot, der Einblicke über die reinen Zahlen hinaus ermöglicht.

Sie haben 49ing 2016 gegründet. Heute zählt das Unternehmen über 500 Kunden, darunter Ligen, Clubs, Scouts und Verbände, und expandiert international. Welche Meilensteine waren auf diesem Weg entscheidend?

Nach dem Aufbau unserer Plattform Data Cockpit waren der erste Vertrag mit der National League im Jahr [2018] und die anschliessenden Verlängerungen [2022 und 2026] wichtige Meilensteine auf Kundenseite. Hinzu kam unsere internationale Expansion in Europa und Nordamerika: Mit Hockey East, ECAC und Atlantic Hockey konnten wir drei der führenden NCAA-Ligen gewinnen. Ein wichtiger Meilenstein in der Produktentwicklung ist die Lancierung von Hockey AI, mit der wir unsere umfangreichen, detaillierten Daten in eine von Grund auf auf KI ausgerichtete Plattform überführen.

Sie waren selbst Eishockeyprofi. Welche Frage über Ihr eigenes Spiel hätten Sie damals gerne beantwortet gehabt, die Ihre Plattform heute beantworten kann?

Subjektive Beurteilungen sind im Sport üblich, und Eishockey bildet da keine Ausnahme. Für einen Spieler zählt vor allem die Einschätzung des Trainers oder der Trainerin, denn sie entscheidet über Eiszeit und Rollen im Team. Eine Plattform wie 49ing, die das eigene Spiel unvoreingenommen und ungefiltert analysiert, hätte ich während meiner aktiven Karriere gerne zur Verfügung gehabt.

«Eine Plattform wie 49ing, die das eigene Spiel unvoreingenommen und ungefiltert analysiert, hätte ich während meiner aktiven Karriere gerne zur Verfügung gehabt.»

Andreas Hänni, CEO 49ing

Was macht 49ing konkret aus einer gewöhnlichen Spielaufnahme – und welche zusätzlichen technischen Voraussetzungen muss ein Club dafür mitbringen?

Am Anfang stehen ein Videofeed, den die Mannschaft oder die Liga live oder nach dem Spiel bereitstellt, sowie die Mannschaftsaufstellungen. Anschliessend kann die Bildverarbeitung von 49ing die Rückennummern erkennen, die einzelnen Einsätze der Spieler als Videoclips ausschneiden und mit der Kennzeichnung von Spielereignissen beginnen.

Eishockey ist schnell, der Puck klein und das Geschehen häufig verdeckt. Wie zuverlässig erkennt Ihre KI Spieler und Aktionen, und wo braucht es weiterhin menschliche Kontrolle?

Die Videoqualität begrenzt weiterhin, wie weit die KI-Verarbeitung autonom ablaufen kann. 49ing verfügt jedoch über ein Team, das die KI-Ergebnisse überprüft, um die Qualität zu sichern und die KI-Algorithmen zu verbessern.

Viele Trainer verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und ein ausgeprägtes Gespür für das Spiel. Wo ergänzen Ihre Daten dieses Urteil – und wo erleben Sie Widerstand, wenn die Analyse dem Bauchgefühl widerspricht?

Trainer bleiben für die Mannschaftsleistung und die Entwicklung der Spieler zentral. Viele stützen ihre Entscheidungen auf jahrzehntelange Erfahrung und ihr Bauchgefühl. Zunehmend erkennen sie jedoch den Nutzen von Datenanalysen. Und wenn die Daten mit Videobildern verknüpft sind, lässt sich das, was man mit eigenen Augen sieht, schwer bestreiten.

Mit dem «AI Powered Coach» stellen Sie einen virtuellen Gesprächspartner für Spieler in Aussicht. Wie weit ist die Entwicklung?

Der AI Coach von 49ing basiert auf grossen Sprachmodellen, die mit unseren eigenen umfangreichen und detaillierten Eishockeydaten trainiert wurden, die für unsere Nutzer relevant sind. Er ist bereits vollständig entwickelt und kann tief in die Analysen eintauchen sowie Erkenntnisse in einer natürlichen Sprache vermitteln, die Spieler und Trainer verstehen. Unser AI Coach liefert zudem Videobelege, welche die Analyse stützen.

«Der AI Coach von 49ing basiert auf grossen Sprachmodellen, die mit unseren eigenen umfangreichen und detaillierten Eishockeydaten trainiert wurden, die für unsere Nutzer relevant sind.»

Wer bezahlt bei 49ing wofür? Wie funktioniert Ihr Erlösmodell?

49ing bietet Mannschaften, Ligen, Verbänden und Spielern einen Abonnementdienst an.

Sie arbeiten wie erwähnt sowohl mit Schweizer Ligen als auch mit nordamerikanischen College-Programmen zusammen. Welche Unterschiede erleben Sie bei der Nutzung von Daten und bei der Bereitschaft, dafür zu bezahlen?

Die Datennutzung unserer Schweizer und nordamerikanischen Kunden ist ähnlich. Allerdings ist die Spielerfluktuation bei nordamerikanischen Mannschaften im Nachwuchs- und Juniorenbereich deutlich höher, da Spieler dort nicht unbedingt von einem einzigen Club ausgebildet werden, wie dies in den meisten europäischen Eishockeymärkten der Fall ist. Nordamerikanische Spieler schätzen die Spielerprofile von 49ing und die mobile App, über die sämtliche Videos und Daten in der Cloud verfügbar sind. Auch die Scouts der Teams verlassen sich darauf.

Nun gewinnen Sie erste Kunden im Schweizer Unihockey. Wie viel Ihrer Eishockeytechnologie können Sie übernehmen, und wie viel Entwicklungsarbeit beginnt bei einer neuen Sportart wieder von vorne?

Jede neue Sportart hat ihre Eigenheiten und erfordert einen massgeschneiderten Ansatz. Bei verwandten Sportarten mit Schläger und Ball wie Unihockey gibt es jedoch erhebliche technologische Überschneidungen. Während Datenanalysen und KI-gestützte Auswertungen angepasst werden müssen, funktioniert die Bilderkennung bereits gut. Unsere Videoplattform und unsere Softwarearchitektur liefern unmittelbar Ergebnisse.

Wie entscheiden Sie, welche Sportarten und geografischen Märkte als Nächstes folgen?

Unser Ziel ist es, ein sportartenübergreifender Anbieter von KI im Sporttechnologiebereich zu werden. Als junges Unternehmen müssen wir jedoch fokussiert bleiben und neue Sportarten und Märkte gezielt dort auswählen, wo wir den grössten Mehrwert bieten können. Der Einstieg in mit Eishockey verwandte Sportarten wie Unihockey, Feldhockey und Lacrosse ist relativ einfach. Unser breit zugängliches Angebot für Ligen, das auch die Unterstützung des Schiedsrichterwesens und die Spielersicherheit umfasst, liesse sich sogar unmittelbar auf grosse Sportarten wie Fussball übertragen.

«Als junges Unternehmen müssen wir fokussiert bleiben und neue Sportarten und Märkte gezielt dort auswählen, wo wir den grössten Mehrwert bieten können.»

Für die nächste Wachstumsphase steht eine Series-A-Finanzierung im Raum. Wie viel Kapital wollen Sie aufnehmen, und welche konkreten Fortschritte sollen damit möglich werden?

Wir möchten 5 Millionen Franken aufnehmen, um unser Wachstum in neuen Sportarten voranzutreiben, unsere Vertriebsaktivitäten auszubauen und weiterhin in Produkte zu investieren, die von Grund auf auf KI ausgerichtet sind.

49ing