30 Jahre HELP.CH: Vom Schweizer Web der 90er-Jahre zur KI-Suche

Zürich – HELP.CH ist seit 30 Jahren online. Was 1996 als Schweizer Internetangebot startete, ist heute ein Business-Netzwerk mit über einer Million Firmen- und Organisationsprofilen. Das Jubiläum fällt in eine Zeit des Umbruchs: An der Unternehmensspitze hat ein Generationenwechsel stattgefunden, während künstliche Intelligenz die Informationssuche grundlegend verändert.

Als HELP.CH am 1. September 1996 online ging, befand sich das World Wide Web noch in seiner Pionierphase. Suchmaschinen, Online-Verzeichnisse und digitale Informationsdienste standen erst am Anfang.

Drei Jahrzehnte später verändert sich die Suche nach Informationen erneut grundlegend. Menschen suchen nicht mehr nur über klassische Suchmaschinen, sondern fragen zunehmend KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini oder Claude direkt nach Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen.

Für HELP.CH schliesst sich damit ein Kreis: Was 1996 mit der Aufgabe begann, Informationen im noch jungen Internet auffindbar zu machen, entwickelt sich heute in Richtung strukturierter Daten für klassische Suchmaschinen und KI-Systeme.

«Die Technologie ist eine völlig andere, die Grundfrage aber erstaunlich ähnlich: Wie findet ein Mensch die richtige Information? 1996 waren Webseiten und Suchmaschinen die Antwort. Heute kommen KI-Systeme dazu», sagt Andy Rauch, Firmengründer von HELP.CH.

Vom Suchportal zum Schweizer Business-Netzwerk

Aus dem frühen Internetangebot HELP.CH entstand über drei Jahrzehnte ein breit aufgestelltes digitales Netzwerk. Heute umfasst es mehr als 200 spezialisierte Portale, rund 2’500 Domains sowie über eine Million Firmen- und Organisationsprofile.

Zum Netzwerk gehören Firmen- und Branchenverzeichnisse, Medien- und Presseportale, Fachportale, Veranstaltungsplattformen sowie umfangreiche Unternehmens- und Wirtschaftsdaten.

Die über Jahrzehnte aufgebaute Datenbasis erhält durch künstliche Intelligenz eine neue Bedeutung. Damit Unternehmen auch in KI-generierten Antworten gefunden und korrekt eingeordnet werden können, müssen Informationen eindeutig, aktuell und maschinenlesbar strukturiert sein.

HELP Media richtet deshalb bestehende Angebote zunehmend darauf aus, Unternehmensinformationen sowohl für Menschen als auch für Suchmaschinen und KI-Systeme verständlich bereitzustellen.

Generationenwechsel zum Jubiläum

Mit dem 30-Jahr-Jubiläum fällt auch ein Generationenwechsel zusammen. Seit dem 11. August 2026 ist Nishan Ulagarajah CEO der HELP Media AG und für das operative Geschäft verantwortlich. Firmengründer Andy Rauch bleibt dem Unternehmen in strategischer Funktion verbunden.

«Die nächste Generation der Suche liefert nicht mehr nur zehn Links, sondern direkt eine Antwort», sagt Nishan Ulagarajah. «Für Unternehmen wird deshalb entscheidend, ob ihre Informationen von KI-Systemen überhaupt gefunden, verstanden und richtig eingeordnet werden.»

HELP.CH erhält im Jubiläumsjahr zudem einen überarbeiteten Markenauftritt. Ein neues Signet «30 Jahre – seit 1996» begleitet das Netzwerk während des Jubiläumsjahres.

Die Suche verändert sich – die Aufgabe bleibt

Seit 1996 hat HELP.CH mehrere technologische Umbrüche erlebt – vom stationären Web über Suchmaschinen und Smartphones bis zur generativen KI.

Der Kern der ursprünglichen Idee blieb dabei derselbe: Informationen über Schweizer Unternehmen, Organisationen, Dienstleistungen und aktuelle Themen digital auffindbar und zugänglich zu machen. (HELP.CH(mc/ps)

Über HELP.CH

HELP.CH ist seit dem 1. September 1996 online. Das von der HELP Media AG betriebene Schweizer Informations- und Business-Netzwerk umfasst heute mehr als 200 spezialisierte Portale, rund 2’500 Domains und über eine Million Firmen- und Organisationsprofile.

Zu den Angeboten gehören Firmen- und Branchenverzeichnisse, Fach- und Medienportale, Veranstaltungsinformationen sowie strukturierte Unternehmens- und Wirtschaftsdaten.