Wonderful erhält 550 Millionen Dollar für den Ausbau des KI-Betriebssystems für Unternehmen

Das KI-Unternehmen Wonderful mit Büros in Zürich hat eine C-Finanzierungsrunde in Höhe von 550 Millionen Dollar abgeschlossen. Damit wird das Unternehmen mit 5 Milliarden Dollar bewertet. Die Runde wurde von Insight Partners angeführt, unter Beteiligung von Salesforce und den bestehenden Investoren Index Ventures (1996 in Genf gegründet), IVP, Vine Ventures, 9Yards und Bessemer Venture Partners.

Seit der Serie-B-Finanzierungsrunde im März 2026 hat Wonderful seine Geschäftstätigkeit auf mehr als 35 Märkte ausgeweitet. In der Schweiz ist Wonderful mit Büros in Zürich und einem lokal verankerten Team präsent. Das Unternehmen zählt weltweit 650 Mitarbeitende und hat seine Plattform zu einem vollwertigen KI-Betriebssystem weiterentwickelt.

Gregor Kälin, General Manager Switzerland von Wonderful, sagt: «Diese neue Finanzierung ermöglicht es auch uns in der Schweiz, Unternehmen noch stärker bei der Einführung von KI zu unterstützen. In der Schweiz ist dabei entscheidend, dass die hohen Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und Governance eingehalten werden. Wir werden künftig unsere lokalen Teams ausbauen und unseren bestehenden und neuen Kunden eine Dienstleistung bieten, die noch speziﬁscher auf ihre Bedürfnisse eingeht. Das bedeutet unter anderem, dass Unternehmen KI-Anwendungen schneller in den produktiven Einsatz bringen und sich so einen Wettbewerbsvorteil schafen.»

Kundinnen und Kunden nutzen das Wonderful AI OS nun, um durchgängige Arbeitsabläufe zu automatisieren, KI-native Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen sowie Mitarbeiter in allen Bereichen des Unternehmens zu koordinieren. Die Finanzierung wird die Produktentwicklung beschleunigen, die globalen Implementierungsteams von Wonderful vergrössern und die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach dem KI-Betriebssystem unterstützen.

Bar Winkler, CEO und Mitbegründer von Wonderful, sagt: «Wir treten in eine neue Ära der Unternehmenstransformation ein. So wie Cloud-Plattformen zur Grundlage des modernen Unternehmens wurden, werden KI-Betriebssysteme zur Grundlage jedes Unternehmens werden. Unsere Kundinnen und Kunden beweisen bereits, dass sich KI, sobald sie in einem Teil des Unternehmens in die Produktion geht, rasch auf das gesamte Unternehmen ausweitet. Ohne ein gemeinsames Betriebssystem besteht die Gefahr, dass KI die Zersplitterung traditioneller SaaS-Lösungen nachahmt. Unternehmen benötigen eine gemeinsame KI-Grundlage, deren Wert zunimmt, je mehr Teile des Unternehmens darauf setzen. Genau das bauen wir auf. Diese Finanzierung ermöglicht es uns, mehr Unternehmen bei diesem Übergang zu unterstützen.»

Das Wonderful AI OS ist das Betriebssystem, das Agenten, Workﬂows, KI-native Anwendungen, den Unternehmenskontext, Integrationen und die kontrollierte Ausführung unternehmensweit koordiniert. Es ist ofen, modellunabhängig und mit bestehenden Technologie-Stacks kompatibel, sodass Unternehmen im Zuge der Branchenentwicklung neue Modelle und Funktionen einführen können, ohne ihren Stack ständig neu aufbauen zu müssen oder von einem einzigen Anbieter abhängig zu werden. Unternehmenskontext, Integrationen, Governance und wiederverwendbare Funktionen sammeln sich im Laufe der Zeit an, wodurch jede neue Implementierung schneller und besser gesteuert ist als die vorherige.

Das AI OS umfasst eine Reihe von Schlüsselprodukten: verwaltete Workﬂows, die komplexe End-to-End-Prozesse automatisieren; Produktivitätsassistenten, die Mitarbeitende unterstützen und die Entscheidungsﬁndung verbessern; KI-native Anwendungen, die Altsysteme ergänzen oder ersetzen; sowie Dialogassistenten, die Unternehmen dabei helfen, Kundinnen und Kunden zu betreuen und ihren Kundenstamm auszubauen. Die Produkte können unabhängig voneinander eingesetzt oder innerhalb desselben Workﬂows kombiniert werden, wobei Governance, Sicherheit und Orchestrierung plattformübergreifend gemeinsam verwaltet werden.

Roey Lalazar, CTO und Mitbegründer von Wonderful, sagt: «Wir haben das AI OS modular und ofen konzipiert, da Unternehmen nicht alles ersetzen müssen, was sie bereits haben, um KI-nativ zu werden. Kundinnen und Kunden können genau jene Teile der Plattform nutzen, die für sie am sinnvollsten sind, diese in bestehende Systeme integrieren, die besten Modelle für jede Arbeitslast auswählen und das Eigentum an allem behalten, was sie entwickeln. Diese Ofenheit bewahrt ihre Wahlfreiheit und verpﬂichtet uns gleichzeitig dazu, an der Spitze der Entwicklung zu bleiben.»

Die vor Ort eingesetzten Ingenieure von Wonderful arbeiten eng mit den Kundinnen und Kunden zusammen, um deren ersten Anwendungsfall in die Produktion zu überführen, und geben anschliessend Wissen und Fähigkeiten weiter, damit Unternehmen die Plattform zunehmend eigenständig aufbauen, erweitern und betreiben können. Das AI OS kann in jeder Cloud-Umgebung, einschliesslich On-Premise, eingesetzt werden und bietet Unternehmen maximale Flexibilität bei der Einführung von KI im Rahmen ihrer bestehenden Sicherheits- und Governance-Anforderungen.

Jef Horing, Mitbegründer und Managing Director von Insight Partners, sagt: «Wonderful verfolgt eine der grössten Chancen im Bereich der Unternehmens-KI. Viele Unternehmen setzen KI in einzelnen Abteilungen oder für einzelne Anwendungsfälle ein. Wonderful baut die Betriebsschicht auf, die es Unternehmen ermöglicht, KI auf die gesamte Organisation auszuweiten. Wir haben beobachtet, wie das Team diese Vision in Dutzenden von Märkten umgesetzt hat, mit äusserst erfolgreichen ersten Produktivimplementierungen bei einigen der weltweit grössten Unternehmen. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase weiterhin zu unterstützen.» (Wonderful/mc/hfu)