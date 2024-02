Accenture ernennt Giovanna Melillo zur neuen Leiterin von Accenture Song Schweiz

Zürich – Giovanna Melillo ist die neue Leiterin von Accenture Song in der Schweiz. Wim Roelfs übernimmt die Verantwortung für Accenture Song in Zürich. Accenture Song entwickelt Ideen an der Schnittstelle von Kreativität, digitalen Technologien und Strategieberatung und will seine führende Position in der Branche als «Tech Powered Creative Group» unter Melillos Führung in der Schweiz ausbauen.

Accenture Song gab heute die Ernennung von Giovanna Melillo zur neuen Leiterin von Accenture Song in der Schweiz bekannt. Mit einer langjährigen Karriere bei Accenture ist sie seit über 18 Jahren Teil des Unternehmens und arbeitet seit 2019 in ihrer Rolle für Accenture Song in der Schweiz. Sie übernimmt die Führungsrolle von Benjamin Tück, der die Leitung als Industry and Customer Growth Strategy Lead für Deutschland, die Schweiz und Österreich übernimmt, jedoch weiterhin mit seinem Wissen an Projekten bei Accenture Song Schweiz beteiligt sein wird.

Innovations- und Wachstumsstrategie wird fortgesetzt

Unter Giovanna Melillos Führung wird Accenture Song den eingeschlagenen Weg fortsetzen und auch in Zukunft für Unternehmen Ideen an der Schnittstelle von Kreativität, digitalen Technologien und Unternehmensberatung entwickeln. Ihre Erfahrung und Erfolge in Innovation, Kreativität, Kommunikation und Design machen sie zur idealen Besetzung für die Leitung von Accenture Song in der Schweiz.

Während der letzten drei Jahre spielte Giovanna Melillo eine entscheidende Rolle beim Aufbau und der Erweiterung von Accentures Ticino Hub und unterstützte das strategische Wachstum von Accenture Song in der DACH-Region. Mit ihrer Fähigkeit, Agenturgeist mit soliden Analyse- und Problemlösungskompetenzen zu verbinden, kann sie für jeden Kunden stets einen Mehrwert generieren.

«Ich freue mich darauf, mit meinem Fachwissen unsere Strategie im Schweizer Markt voranzutreiben. Indem wir technologisches Know-how mit kreativen Erkenntnissen verbinden, können wir für unsere Kunden massgeschneiderte Plattformen bereitstellen und nachhaltige Markenerlebnisse schaffen», sagt Giovanna Melillo in ihrer neuen Rolle als Leiterin Accenture Song Schweiz.

Wim Roelfs wird Zürich Lead bei Accenture Song

Gleichzeitig wird Wim Roelfs Zürich Lead und so zur Kontinuität in der Strategie und den Aktivitäten von Accenture Song beitragen. Mit seiner langjährigen Erfahrung bei Accenture Song und Publicis/MetaDesign ist Wim Roelfs bestens gerüstet, um die Designaktivitäten in der Schweiz zu verstärken. In seiner neuen Rolle wird er auch sein Engagement für den Art Directors Club und Leading Swiss Agency weiterführen. (Accenture/mc)