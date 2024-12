Accenture erweitert Cybersecurity-Services um KI

Zürich – Accenture kündigt die Einführung neuer Services und Ressourcen an, um Widerstandsfähigkeit durch generative künstliche Intelligenz (GenKI), Deepfake-Schutz und Quantensicherheitslösungen für Kunden zu erhöhen. Die Zahl der Cybersicherheitsexpert:innen bei Accenture liegt bei mittlerweile 25’000 Mitarbeitenden weltweit.

Cyberkriminelle nutzen zunehmend generative KI und «Dark Large Language Models» (LLMs) für neue Formen von Cyberangriffen. Experten der Accenture Cyber Intelligence (ACI) konnten im ersten Quartal 2024 einen Anstieg des Handels mit Deepfake-Tools in Dark-Web-Foren um 223 Prozent feststellen (verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum). Die ACI-Expert:innen rechnen mit einer deutlichen Zunahme von KI-gesteuerten Cyberangriffen – ein Warnsignal für Unternehmen, fortschrittliche KI-gestützte Cybersicherheitsmassnahmen zu ergreifen, um Bedrohungen in Echtzeit zu antizipieren, zu erkennen, darauf zu reagieren und zu verhindern.

«In einer Ära, in der Cyberkriminelle fortschrittliche KI-Technologien für neuartige Angriffe nutzen, ist der Einsatz hochmoderner KI-basierter Sicherheitskonzepte und -Tools unerlässlich. Nur so können sich Unternehmen ganzheitlich schützen – von ihrem digitalen Kern bis hin zur Lieferkette. Entscheidend sind dabei KI-gestützte und quantensichere Schutzmechanismen, um gegen die sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen gewappnet zu sein», sagt Julie Sweet, Chairwoman und CEO von Accenture. «Mit unseren neuen Cybersicherheitsdiensten und -zentren unterstützen wir unsere Kunden dabei, die neuesten Technologien zu nutzen, um ihre kritischen Assets zu schützen und ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen.»

«Die Cybersecurity-Landschaft befindet sich am Scheideweg zwischen technologischem Fortschritt und wachsenden Herausforderungen, die durch geopolitische und systemische Risiken in der Lieferkette noch verstärkt werden», erläutert Thomas Holderegger, Security Lead für die Schweiz und für ASG Financial Services bei Accenture. «Für Unternehmen in der Schweiz ist es daher essenziell, Cyber-Resilienz aufzubauen – und dazu gehört auch die Nutzung von KI-Fähigkeiten in modernen Sicherheitslösungen. Nur so können sie den aktuellen Wandel bewältigen und sich vor den neuen Herausforderungen effektiv schützen.»

Neue Cybersecurity-Dienste

Laut Gartner® führt die Sorge vor KI-gestützten bösartigen Angriffen auch im zweiten Quartal 2024 die Liste der grössten Risiken des Marktforschungsunternehmens an. Zu Accentures neuen Services, die auch dem Schutz eigener Geschäftsabläufe dienen, zählen unter anderem:

Secure AI Solutions bietet Widerstandsfähigkeit über den gesamten Lebenszyklus eines KI-Programms hinweg, einschliesslich Best Practices für die Entwicklung von Frameworks, Richtlinien und Prozessen zur Gewährleistung sicherer KI-Praktiken, Fähigkeiten zur Bewertung und zum Schutz von Zugriff, Daten, Modellen und Infrastruktur sowie zum Aufbau von Trust-by-Design in KI-Systemen. Dazu gehören auch Red-Teaming und gegnerische Simulationen, um Schwachstellen in KI-Systemen aufzudecken, einschliesslich LLMs und Gen AI Security Diagnostics, um nicht autorisierte KI-Anwendungen zu erkennen und abzusichern.

bietet Widerstandsfähigkeit über den gesamten Lebenszyklus eines KI-Programms hinweg, einschliesslich Best Practices für die Entwicklung von Frameworks, Richtlinien und Prozessen zur Gewährleistung sicherer KI-Praktiken, Fähigkeiten zur Bewertung und zum Schutz von Zugriff, Daten, Modellen und Infrastruktur sowie zum Aufbau von Trust-by-Design in KI-Systemen. Dazu gehören auch Red-Teaming und gegnerische Simulationen, um Schwachstellen in KI-Systemen aufzudecken, einschliesslich LLMs und Gen AI Security Diagnostics, um nicht autorisierte KI-Anwendungen zu erkennen und abzusichern. Deepfake Protection umfasst Sicherheitstests, Überwachung und Erkennung von Deepfakes, unterstützt durch Technologien wichtiger Partner wie Reality Defender, um den sich entwickelnden KI-Bedrohungen für Kundenkontaktzentren, Videokonferenzen in Unternehmen und andere wichtige Kommunikationspunkte einen Schritt voraus zu sein.

umfasst Sicherheitstests, Überwachung und Erkennung von Deepfakes, unterstützt durch Technologien wichtiger Partner wie Reality Defender, um den sich entwickelnden KI-Bedrohungen für Kundenkontaktzentren, Videokonferenzen in Unternehmen und andere wichtige Kommunikationspunkte einen Schritt voraus zu sein. Business Cyber Crisis Recovery ist eine Cloud-basierte Lösung, die es Führungskräften in Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Telekommunikations- sowie der Öl- und Gasindustrie ermöglicht, kritische Infrastrukturen schnell wiederherzustellen und die nach einem Cyberangriff verbundenen Ausfallzeiten erheblich zu reduzieren. Auf diese Weise können wichtige Geschäftsprozesse innerhalb von Stunden statt Wochen wieder aufgenommen werden.

ist eine Cloud-basierte Lösung, die es Führungskräften in Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Telekommunikations- sowie der Öl- und Gasindustrie ermöglicht, kritische Infrastrukturen schnell wiederherzustellen und die nach einem Cyberangriff verbundenen Ausfallzeiten erheblich zu reduzieren. Auf diese Weise können wichtige Geschäftsprozesse innerhalb von Stunden statt Wochen wieder aufgenommen werden. Quantum Security Suite umfasst die Entwicklung robuster Strategien, die Erkennung anfälliger Verschlüsselungen im gesamten Unternehmen und die Ersetzung veralteter Technologien durch den Einsatz der neuesten vom US National Institute of Standards and Technology empfohlenen quantensicheren Algorithmen sowie die sichere und effiziente Orchestrierung ihres Einsatzes.

Gen AI als Basis für Core Cybersecurity Services

Viele Unternehmen (86%) planen oder sind bereits dabei, ihre Tools zu konsolidieren, damit ihre Cybersecurity-Prozesse rationalisiert werden können. Accenture unterstützt seine Core Cybersecurity Services mit Accenture mySecurity, einer zentralisierten Plattform, die KI in alle Cyber-Resilience-Services in den Bereichen Lieferkette, Cloud, Anwendungen, Cyber-Resilience sowie Identitäts- und Zugriffsmanagement integriert, um Geschwindigkeit und Effizienz zu steigern und Kunden beim Schutz vor KI-gesteuerten Bedrohungen zu unterstützen.

Accenture arbeitet beispielsweise aktiv daran, Staatsregierungen vor Cyberangriffen zu schützen, und unterstützt u.a. die kuwaitische Zentralbehörde für Informationstechnologie dabei, die eigene Cybersicherheitsinfrastruktur durch ein National Security Operations Center zu stärken. Ziel der Zusammenarbeit ist es, neue Cyber-Bedrohungen schneller zu erkennen und abzuwehren. Das Projekt wird durch das globale Netzwerk der Cyber Future Centers von Accenture unterstützt, die rund um die Uhr von einem lokalen Team betreut werden, welches sich auf den Schutz der wichtigsten Organisationen des Landes konzentriert und dabei Gen AI einsetzt.

Neue Cyber-Zukunftszentren

Um diese hochmodernen Cybersecurity-Services anzubieten, erweitert Accenture sein globales Cybersecurity-Netzwerk um neue Cyber Future Centers. Zu den neuen Standorten gehören ein AI Security Flagship Studio in Brüssel und ein Studio in Washington, D.C., ein Lab für Quantensicherheit und ein Zentrum für physische Cybersicherheit in Bengaluru sowie ein Souveränitätszentrum in Malaga. Mit diesen neuen Zentren, die auf KI- und Quantensicherheitslösungen basieren, umfasst das Cybersecurity-Netzwerk von Accenture nun mehr als 40 Standorte in 22 Ländern.

Im Jahr 2024 ist die Anzahl der Cybersicherheitsexpert:innen bei Accenture um mehr als 30 Prozent auf über 25’000 Mitarbeitende gestiegen. Seit 2015 hat Accenture 19 Security-Unternehmen übernommen, darunter zuletzt Innotec Security und Mnemo Mexico, um seine Kapazitäten für Managed Security Services in Europa und Mexiko zu stärken. Darüber hinaus hat Accenture in 13 Unternehmen in den Bereichen Cybersicherheit, Raumfahrt und Quantensicherheit investiert, darunter SpiderOak und Aliro Quantum. (Accenture/mc)